Concurso infantil “Sueño con UniCartagena 200 años” llegó a su final: 12 colegios participaron

Con una jornada llena de alegría, creatividad y conocimiento, la Universidad de Cartagena realizó la gran final del concurso infantil “Sueño con UniCartagena 200 años”, una iniciativa que busca acercar a niñas y niños de la ciudad a la historia y el legado de la institución, de cara a la conmemoración de su bicentenario.

El evento se llevó a cabo en el Aula Máxima de Derecho de la sede San Agustín, donde participaron 12 instituciones educativas públicas y privadas de Cartagena.

Las y los finalistas demostraron sus conocimientos sobre la historia universitaria en una dinámica de preguntas y respuestas, guiada por el jurado conformado por los historiadores Rafael Acevedo y Muriel Vanegas, junto a la vicerrectora de Extensión y Proyección Social, Berta Lucía Arnedo.

“En la agenda bicentenaria de la Universidad de Cartagena, las niñas y los niños son protagonistas esenciales. Con su imaginación y curiosidad, proyectan la Universidad que soñamos para los próximos 200 años”, destacó la vicerrectora Arnedo durante la ceremonia de premiación.

El rector Willian Malkún Castillejo, también celebró la iniciativa y resaltó el impacto formativo del concurso: “Ver a nuestros niños hablando con orgullo de la Universidad de Cartagena es una muestra del valor de la educación pública. Ellos representan el futuro de la institución y la esperanza de una sociedad que cree en el conocimiento como herramienta de transformación.”

Ganadores del concurso

En la Categoría A (9 a 11 años), los ganadores fueron: Colegio del Caribe – Primer lugar, Institución Educativa Promoción Social – Segundo lugar e Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, sede Emiliano Alcalá Romero – Tercer lugar.

En la Categoría B (12 a 14 años), los premios fueron para: Institución Educativa Promoción Social – Primer lugar, Colegio Beverly Hills – Segundo lugar e Institución Educativa Luis Carlos López – Tercer lugar.

Los equipos ganadores recibieron dispositivos tecnológicos y la experiencia especial “Siguiendo los pasos de la UniCartagena de niños y niñas”, un recorrido guiado por la historia de la Alma Mater. Todos los colegios participantes obtuvieron diplomas de certificación.

Durante el evento, los aplausos y las sonrisas fueron protagonistas. Para Salomón Vergara, estudiante de 10 años del Colegio del Caribe y ganador de la categoría A, la experiencia fue “divertida y muy especial”.

“Aprendí muchas cosas sobre la historia de la Universidad y ahora sueño con estudiar aquí cuando sea grande”, expresó emocionado.

Por su parte, Santiago Álvarez, de la Institución Educativa Promoción Social y ganador en la categoría B, aseguró que “el concurso fue una oportunidad para demostrar que los niños también podemos conocer y querer a la Universidad de Cartagena. Me siento orgulloso de representar a mi colegio”.

Participaron en esta edición:

I.E. Luis Carlos López, I.E. Juan Bautista Scalabrini - Sede Francisco de Paula II, I.E. Emiliano Alcalá, Colegio del Caribe, I.E. Juan José Nieto, I.E. La Milagrosa, Colegio Beverly Hills, I.E. Promoción Social, I.E. Clemente Manuel Zabala, I.E. Fé y Alegría Las Américas, Colectivo Narrarte e I.E. Nuestra Señora del Carmen.

El concurso forma parte de la estrategia institucional “UniCartagena de niños y niñas”, concebida para fomentar el sentido de pertenencia y el amor por la educación pública. Con este tipo de iniciativas, la Universidad de Cartagena consolida su apuesta con la formación integral, la memoria histórica y la construcción colectiva del conocimiento, en el marco de sus 200 años de historia.