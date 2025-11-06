Colombia necesita una política que impulse innovación para la medicina en el país: Keralty / Aja Koska

Impulsar los proyectos de innovación en salud en Colombia, fue uno de los temas centrales del foro Innovación en salud de Prisa Media, espacio en el que surgieron una serie de ideas en torno a promover una política pública que genere incentivos para desarrollar proyectos a nivel nacional para fortalecer la atención de los pacientes.

“Necesitamos una política pública más fuerte, más determinada en generar incentivos, en estimular en entornos académicos, en entornos de prácticas reales, que haya experimentación, prototipado, que haya integración entre distintas áreas del conocimiento para desarrollar innovaciones que realmente sean incrementales”; señaló Juan Pablo Rueda, presidente global de salud del Grupo Keralty.

Planteó que hacen falta herramientas que permitan evolucionar el sistema de salud, ya que el país solo cuenta con casos puntuales en materia de innovación en salud; sin embargo, se debería promover y estimular este aspecto, ya que ahí están las respuestas a los problemas de sostenibilidad.

“Muchos de los desarrollos de inteligencia artificial que tenemos muchos y muy interesantes, han sido iniciativas privadas que van a empezar a nutrir el sistema de salud”, agregó.

También asegura que es importante equilibrar las buenas prácticas en salud a nivel nacional, llevándolas desde las ciudades a las zonas rurales.