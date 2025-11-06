Colombia abre diálogo directo con CELAC, UE y ONU para fortalecer cooperación antidrogas

El Gobierno colombiano abrió un espacio de diálogo directo con representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de exponer los avances del país en la lucha contra el narcotráfico y fortalecer la cooperación internacional frente a esta amenaza global.

El encuentro, liderado por el Ministerio de Defensa Nacional, tuvo como eje principal presentar los resultados de las estrategias de Colombia en materia de control de drogas ilícitas y combate a las estructuras del crimen organizado.

Según dijo el ministro, Pedro Sánchez, en los micrófonos de Caracol Radio, el objetivo fue “mostrar con datos reales la contundencia con la que Colombia enfrenta este cáncer global” y al mismo tiempo contrarrestar la desinformación internacional sobre las políticas y resultados del país.

“Colombia es el país que combate con mayor contundencia este flagelo a nivel global. Sin embargo, algunos sectores reciben información distorsionada. Por eso queremos que las embajadas conozcan de primera mano lo que se está haciendo y que se unan a este esfuerzo”, afirmó el ministro durante el encuentro.

Según afirmó el ministro, uno de los temas que más interés despertó entre los delegados internacionales fue la propuesta de la Alianza Multinacional contra el Crimen Organizado Transnacional (AMCOT), una iniciativa que busca articular esfuerzos entre naciones para enfrentar redes criminales con un enfoque de cooperación en inteligencia y operaciones conjuntas.

“La AMCOT sería, guardando las proporciones, una especie de OTAN contra el crimen organizado transnacional, donde Colombia tendría un papel clave”, explicó el ministro.

El propósito de esta alianza es avanzar en dos frentes principales:

Intercambio de inteligencia, para fortalecer la información compartida entre países.

Coordinación operativa, que permita unificar tácticas, técnicas y procedimientos de actuación frente a amenazas comunes.

Desarrollo industrial y cooperación en defensa

El encuentro también abordó la posibilidad de atraer industrias de defensa extranjeras a Colombia, con el fin de impulsar la producción nacional de tecnología y equipos estratégicos.

Asimismo, el país busca exportar sus capacidades militares y de seguridad, adquiridas en décadas de experiencia en la lucha contra el narcotráfico, para el beneficio de otras naciones aliadas.

“Queremos que Colombia no solo reciba cooperación, sino que también aporte soluciones y capacidades al mundo”, señaló el ministro.