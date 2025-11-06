Club Titans triunfó en el Circuito Regional de Voleibol Barranquilla 2025

Cartagena

El club de voleibol femenino Titans de Cartagena de Indias, logró excelentes resultados en el Circuito Regional de Voleibol 2025, celebrado en Barranquilla durante los días 1, 2 y 3 de noviembre del presente año.

En este torneo regional de la costa Caribe colombiana, Titans se coronó campeón en las categorías Sub- 13 (preinfantil) y Sub-23. Así mismo, el equipo sub 15 (infantil) tuvo una destacada actuación logrando el tercer puesto en su categoría.

Para el team Titans Preinfantil fue el tercer campeonato ganado en forma consecutiva en los dos últimos meses, luego de triunfar en el torneo internacional _Colombia Volleyball Cup 2025_ en Medellín y el _Festival Zona Norte categoría Diamante_, realizado a lo largo del año 2025 en el colegio de La Salle.

Este equipo estuvo conformado por: Rosa Luna, Maria Isabel Arrieta, Paulina Llorente Salazar, Génesis Sañudo, Aura Díaz, Mariana Viafara, Natasha Jattin Gossaín, Nataly Campillo, Maria Saray Mangones, Mary Ann Coneo Casilla, Mariana Lora, Gabriela Dager y Mariana Merlano Arnedo (capitana).

La final se disputó en el coliseo de Comfamliar centro, con Doral Volleyball Green, DVG, uno de los mejores equipos de Barranquilla y nuestra región, en dos emocionantes sets.

El equipo Sub 23, por su parte, se enfrentó al Club Bull de Barranquilla, en la cancha de la Liga de voleibol del Atlántico. A nivel individual, las niñas del club Titans Preinfantil lograron: Mejor levantadora: Maria Isabel Arrieta, Mejor pegadora: Rosa Luna y Mejor líbero: Natasha Jattin Gossaín. Los entrenadores que estuvieron a cargo de todo este proceso son los Coaches Yeison Torres, Jorge Mendoza, Juan Villalba, Kevin Perez, Amarelis Muñoz, PF Luis Mastrascusa, bajo la dirección del entrenador jefe Geiner Mendoza.

El Coach Geiner Mendoza nos comentó que este nuevo triunfo no solo refleja el talento y la disciplina de nuestras jugadoras, sino también la pasión, la constancia y el espíritu de familia que caracteriza al club Titans; cada punto conquistado son el resultado de años de formación, compromiso y amor por este deporte, por eso seguimos demostrando que en Club Titans Cartagena formamos talento, construimos carácter y jugamos con el alma.

La categoría infantil estuvo representada por: Ana Lucía Martinez, Nahiara Escorcia, Valentina Aparicio, Isabel Guerrero, Hanna Gonzales, Andrea Perez, Maria Perez, Adriana Oliver, Isabella Perez, Natalia Padilla, Martina Duque y Manuela Esquivia Moreno.El equipo de la Sub 23 estuvo representado por: Danna Padilla, Mariana Borelly, Genaibys Miranda, Framgy Gutierrez, Sofía Miranda, Stefania Mercado, Karol Barrios, Charlotte Ruiz, Valeria Martinez y Brigette Bent.

Las voleibolistas destacadas en esta categoria fueron:

Framgy Gutierrez, mejor central; Sofia Miranda, mejor punta y Charlotte Ruiz MVP