Claro finaliza modernización de su Megacenter en Medellín e impulsa servicios de nube e IA

Medellín, Antioquia

Claro Colombia anunció la finalización de la modernización de su Triara Megacenter en Medellín, una inversión superior a los USD 13 millones que fortalece la infraestructura tecnológica del país y posiciona a Antioquia como un nodo estratégico para los servicios de nube, inteligencia artificial, ciberseguridad y 5G.

El anuncio se realizó en la capital antioqueña, donde la compañía explicó los alcances de la actualización del centro de datos, que cuenta con 6.632 m² construidos, certificación ICREA Nivel IV, disponibilidad del 99,99% y un esquema de seguridad física y digital de alto nivel.

Un datacenter robusto para la transformación digital

El Triara Megacenter opera con características técnicas que lo sitúan entre los centros de datos más avanzados de América Latina, entre ellas:

Capacidad instalada de 5 MW en dos subestaciones redundantes. Cinco generadores que permiten autonomía de 48 horas y abastecimiento continuo durante operación.Sistemas UPS con doble vía de redundancia para cargas IT críticas. Aires acondicionados de precisión que mantienen condiciones constantes de temperatura y humedad.Sistema de detección temprana de incendios y extinción con agente limpio. CCTV, control biométrico y monitoreo permanente por personal especializado 7x24.

Con esta infraestructura, Claro presta servicios tecnológicos a más de 100 empresas desde este datacenter y, sumado al resto de centros en el país, atiende a cerca de 800 compañías de los sectores financiero, gobierno, seguridad, educación, valores, construcción y manufactura.

“Es una apuesta grande para Antioquia”: Claro Colombia

Durante la presentación del Megacenter, el presidente de Claro Colombia, Rodrigo de Gusmao, destacó el alcance del proyecto:

“Bueno, muy contento de estar hoy en la ciudad de Medellín, acá con actores del sector público, privado y dando a conocer nuestro data center, megacenter (…) estamos finalizando la modernización para ampliar la conectividad, la infraestructura y acelerar la transformación de todas las empresas y el gobierno tanto de Medellín como de Antioquia”.

El directivo resaltó que la infraestructura es clave para soportar soluciones verticales basadas en IA, 5G y servicios multicloud:

“Es el compromiso de Claro con la región para acelerar la transformación digital (…) y generar mayor efectividad, productividad y eficiencia para las empresas de Antioquia”. Sobre el impacto regional, enfatizó: “Antioquia es muy importante para la región, es nuestra segunda región dentro del país (…) es una apuesta grande que estamos haciendo, más de 13 millones de dólares en esa modernización para generar soluciones de inteligencia artificial y ciberseguridad para todos los antioqueños”.