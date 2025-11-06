Cartagena

Cartagena dejaría de recibir más de $100 mil millones si embargan cuentas de refinería: alcalde

Dumek Turbay aseguró que Ecopetrol es el contribuyente más importante que tiene la ciudad

Foto: Prisa Media

Ante la posible medida cautelar de embargo ordenada por la DIAN a la Refinería de Cartagena, el mandatario Dumek Turbay, fue una de las primeras autoridades en pronunciarse.

Pese a que desde el Gobierno Nacional se conoció en las últimas horas que no habrá un bloqueo a las cuentas de la empresa, el alcalde aseguró una decisión así, afectaría considerablemente las finanzas distritales, toda vez que Ecopetrol es el mayor contribuyente a la hacienda local.

“Es una amenaza al desarrollo de la ciudad generada por dos entidades del Gobierno Nacional. Pensaría con tantos temas que manejamos a diario, que debe ser una discusión interna, debe plantearse una solución entre ellos y no llegar a medidas extremas como el embargo. Esperamos que haya sensatez porque en el caso de Cartagena de Indias, es una afectación superior a los 100 mil millones de pesos”, sostuvo Turbay.

Así mismo, agregó que todo el circuito vial de la ciudad está soportado en recursos que la estatal petrolera le paga a los cartageneros.

