Caldas lanza el primer Laboratorio Vivo Intergeneracional que será referencia mundial en longevidad

Caldas se convertirá en el epicentro mundial del primer Laboratorio Vivo Intergeneracional, llamado “Caldas Hub InterGen”, una iniciativa pionera que busca generar nuevas oportunidades de desarrollo para la población adulta mayor.

Con este proyecto, el departamento se posiciona como líder global en innovación social, científica y económica, al transformar el envejecimiento poblacional en una oportunidad para la cohesión social, el desarrollo sostenible y la innovación.

Actualmente, más del 21% de los habitantes de Caldas supera los 60 años, cifra que convierte a la región en un referente ideal para impulsar modelos de longevidad activa, según explicó Camila Palacio Arce, directora de Pro Caldas.

"Nos sentimos felices de compartirle a Caldas y al país entero que Caldas se atrevió a romper ese molde y a lanzar su primer laboratorio vivo intergeneracional del planeta. Desde Procaldas nos sentimos completamente afortunados de poder acompañar y liderar este proceso que toma el reto demográfico, un reto mundial y universal para convertirlo en una oportunidad de desarrollo económico y social“, destacó la líder gremial.

Caldas un territorio intergeneracional

El Caldas HUB InterGen será una plataforma global que reúne en un mismo propósito a más de 15 aliados entre empresas, academia, Estado y sociedad civil buscando hacer del departamento el primer territorio intergeneracional del planeta.

El laboratorio se concibe como un espacio vivo de experimentación social, económica y tecnológica, enfocado en construir un modelo donde la educación sea para toda la vida, la empleabilidad impulse el talento senior, el emprendimiento favorezca equipos multigeneracionales y los sistemas de cuidado se fortalezcan mediante redes colaborativas y tecnología. Además, promoverá una cultura que erradique el concepto “que la edad es importante para actuar” y para consolidar una sociedad sin barreras generacionales.

“En Caldas no hablamos de edad, hablamos de futuro compartido. Creemos que la longevidad es un activo social, una fuente de conocimiento, creatividad y progreso”, señalaron los voceros del HUB InterGen.

Recursos para la iniciativa

Para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa, el HUB contará con un fondo patrimonial destinado a respaldar proyectos de alto impacto, atraer talento global y garantizar su continuidad a largo plazo. Asimismo, buscará alianzas con universidades, centros de investigación y organizaciones internacionales comprometidas con la longevidad activa.

Por su parte el Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, destacó que se convertirá en una Política Pública para garantizar su implementación y destinó $1.000 millones de pesos para dicho propósito.

"Es decir, cada vez vamos a hacer una población con más adultos y menos jóvenes, menos niños. Para eso hay que trabajar y hay que trabajar y las ciudades se tienen que preparar. Hoy la sociedad civil en Caldas y en Manizales el estado, es decir, el gobierno local, la alcaldía, las universidades, los gremios; nos unimos", destacó el mandatario local.

Metas del Caldas HUB InterGen

Entre los objetivos que se han trazado destacan:

La creación del Intergen HealthTech Startup Hub, que reunirá al menos 50 startups de tecnología en salud con equipos multigeneracionales.

La consolidación de Caldas como el primer territorio “Zero Ageism” de América Latina.

El posicionamiento de Manizales como la capital mundial del empleo amigable con la edad.

El desarrollo del Global AgeShift Dashboard, una plataforma digital para monitorear en tiempo real la transición demográfica.

El lanzamiento del primer coliving médico intergeneracional.

La realización del World Intergenerational Festival (WIFF), un encuentro global de cultura, arte y diálogo entre generaciones.

La academia y la meta intergeneracional

Desde la Universidad de Caldas en el primer semestre de 2025 implementaron unos cursos cortos enfocados en atraer personas mayores de 60, esto con el propósito de acercarlos a las aulas de clase y crear la universidad intergeneracional, una iniciativa que ya ha formado a más de 800 personas y que espera seguir brindando un espacio de formación a toda la población.