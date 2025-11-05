Condenan a 50 años de prisión, a hombre acusado de asesinar a su hijastro en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Fue condenado a 50 años de cárcel Jhosman Cárdenas, acusado de asesinar a su hijastro de dos años y cinco meses, en hechos ocurridos en una vivienda del barrio La Concordia de Cúcuta, Norte de Santander.

Cárdenas fue encontrado culpable por los delitos de homicidio, tortura y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas.

De acuerdo con la investigación, los hechos se presentaron en la vivienda donde el menor de edad residía con su madre y el sentenciado. El 22 de julio de 2022 el niño fue llevado a un centro asistencial en estado crítico de salud y falleció poco después.

Inicialmente, la madre manifestó que la víctima se había caído por las escaleras. Sin embargo, las actividades de policía judicial adelantadas por el CTI en coordinación con la SIJIN, permitieron establecer que la versión no era cierta.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la muerte del niño se produjo por múltiples lesiones ocasionadas por golpes sistemáticos.

Según versiones recopiladas por algunos vecinos y de la propia madre, esta persona golpeaba de manera constante al menor de edad, al parecer por que no aguantaba escuchar los llantos del niño. En su momento se conoció que nunca se interpuso denuncio alguno contra esta persona por temor a represarías en contra de la madre o su familia.

El condenado de 24 años, se encuentra recluido en el centro de máxima seguridad donde deberá cumplir la pena.