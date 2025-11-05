Siembran 700 robles en Tunja como parte del Plan Boyacá 2050

Líderes institucionales, estudiantes y miembros de la Fuerza Pública participaron en la siembra de 700 robles nativos en la zona rural de Tunja. La actividad hace parte del Plan Boyacá 2050, que proyecta ampliar las coberturas forestales en zonas vulnerables por erosión y presión agrícola.

«...El roble es un árbol de crecimiento lento y alto valor ecológico. Sembrarlo es pensar en las próximas generaciones...», señaló la directora de ProBoyacá, Gheidy Gallo Santos. La estrategia incluye cercas vivas, restauración de nacimientos de agua y educación ambiental comunitaria.

La Gobernación y CorpoBoyacá anunciaron la meta de 50.000 árboles sembrados antes de finalizar el próximo año. «...No es solo sembrar; es hacer mantenimiento y monitoreo...», afirmó Gallo Santos.