Santa Rosa de Lima cuenta con aulas modernas y mejores condiciones para los estudiantes

Lo que antes eran salones calurosos, con pupitres deteriorados y condiciones precarias, hoy son espacios amplios, climatizados y dotados con todos los implementos necesarios para garantizar una enseñanza de calidad en el municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar. Nuevas aulas, comedores modernos y ambientes reflejan una apuesta seria por el bienestar de los estudiantes.

En una jornada emotiva, la administración municipal, liderada por el alcalde Harvis Bello, hizo entrega oficial de aulas totalmente equipadas en las instituciones educativas Chiricoco, Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Carmen y el Colegio de la Policía. Cada espacio cuenta ahora con escritorios y sillas nuevas, tableros acrílicos, archivadores, aires acondicionados y ventiladores, elementos que hacen la diferencia entre estudiar por obligación y aprender con entusiasmo.

“Cuando un niño estudia en un salón digno, con un ambiente fresco y herramientas adecuadas, no solo aprende mejor: se siente valorado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, reconocer el esfuerzo de nuestros estudiantes y de nuestros maestros”, afirmó el alcalde Harvis Bello durante la entrega.

El mandatario destacó que estas inversiones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia más amplia impulsada por su administración bajo el lema “Hagamos una mejor historia”, que busca fortalecer la infraestructura educativa y dignificar el proceso formativo desde la primera infancia hasta el bachillerato.

Un comedor que alimenta cuerpo y alma

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega del nuevo comedor estudiantil de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, completamente dotado con cocina integral, aires acondicionados y ventiladores de alta potencia. El espacio, que antes era improvisado y con limitaciones, hoy representa un salto de calidad en la alimentación escolar y el bienestar de cientos de niños.

“Nuestros estudiantes ahora podrán disfrutar sus alimentos en un lugar limpio, cómodo y moderno. La buena alimentación también es parte de una educación integral”, enfatizó Bello, al resaltar el trabajo conjunto de su equipo y la comunidad educativa.

El comedor se convierte, además, en un punto de encuentro para la integración y el fortalecimiento de los valores sociales dentro del entorno escolar.

La educación como motor de transformación

Con estas entregas, la Alcaldía de Santa Rosa de Lima consolida una visión clara: invertir en educación es invertir en el futuro del municipio. El alcalde Harvis Bello ha sido enfático en que los recursos públicos deben traducirse en obras tangibles, visibles y sentidas por la gente.

“Hoy Santa Rosa marca un antes y un después en materia educativa. Estamos demostrando que sí se puede transformar la realidad de nuestras escuelas con transparencia, gestión y amor por la gente. Este es solo el comienzo”, expresó el mandatario local.

Padres de familia, docentes y estudiantes participaron en los actos de entrega, recibiendo con entusiasmo los nuevos espacios. Para muchos, se trata del primer paso hacia una infraestructura educativa a la altura de las necesidades del municipio.

Hagamos una mejor historia

El programa “Hagamos una mejor historia” no solo busca construir aulas, sino también sembrar esperanza. Detrás de cada ladrillo y cada mueble nuevo hay una apuesta por la equidad y la formación de ciudadanos que puedan liderar el futuro de Santa Rosa con conocimiento, compromiso y valores.

“Seguiremos trabajando por una educación moderna, inclusiva y transformadora. La meta es que ningún niño o joven de Santa Rosa tenga que estudiar en condiciones que no sean dignas”, concluyó Harvis Bello, al recorrer los nuevos espacios junto a estudiantes y docentes.