I.E. República de Argentina será renovada tras 10 años de espera por el alcalde Dumek Turbay

En la Institución Educativa República de Argentina, en el barrio Villa Rosita, la noticia de la próxima intervención de su infraestructura no solo fue recibida con alegría, sino también con alivio y esperanza, luego de más de una década esperando soluciones definitivas a los problemas que hoy afectan las condiciones académicas y de salubridad del plantel.

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La institución hace parte del grupo de 35 colegios oficiales que serán rehabilitados por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, como parte de la tercera ola de inversiones del proyecto “Modernización de la Infraestructura Educativa”, liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz.

Para la comunidad educativa, esta intervención representa una deuda histórica que por fin comenzará a saldarse.

“Durante años esperamos esta respuesta”

La rectora de la institución, Luz Elena Ocampo, aseguró que la comunidad educativa llevaba años gestionando soluciones ante las múltiples dificultades estructurales del colegio.

“En la comunidad estamos realmente complacidos con que haya una respuesta de la Alcaldía a las necesidades que tiene la institución. Durante muchos años hemos tenido problemas de inundación, problemas de cubierta, y constantemente se hicieron trámites para que llegara esta respuesta. Afortunadamente este año estamos incluidos en las intervenciones”, expresó.

La directiva recordó que el colegio no recibe una intervención integral desde el año 2015, cuando fue entregado el último bloque administrativo tras el traslado de la institución debido a la construcción del Patio Portal de Transcaribe.

“Desde el año 2015 estamos esperando adecuaciones porque hubo dificultades con impermeabilización, faltaron aulas y la cubierta necesita mantenimiento. Pero principalmente tenemos un grave problema de inundaciones. En 2025 estuvimos inundados prácticamente durante todo el año y solo una intervención mayor puede solucionar esta situación”, agregó Ocampo.

Según explicó la rectora, una de las principales necesidades del plantel es la canalización de las aguas lluvias, debido a que la institución quedó ubicada en un nivel más bajo que las construcciones aledañas.

“En este momento somos como una piscina que recibe las aguas lluvias de todo alrededor”, sostuvo.

Padres de familia: “Hace mucha falta”

La noticia también fue celebrada por los padres de familia. Judith Pérez García, integrante del Consejo Directivo de la institución, aseguró que esta intervención representa una esperanza para cientos de estudiantes y acudientes que durante años convivieron con las afectaciones del plantel.

“La recibo con mucho agrado y mucha alegría, porque de verdad hace mucha falta. La institución ha tenido muchas dificultades producto de las inundaciones. Cuando llueve es imposible que los niños den clases y el techo del colegio ya está que se puede caer. Puede ocurrir un accidente”, manifestó.

Pérez García señaló que la falta de condiciones adecuadas incluso provocó la deserción de estudiantes en los últimos años.

“La institución tenía muchos alumnos, pero a raíz de todos esos inconvenientes han desertado. Hace aproximadamente 10 años estamos esperando que sea intervenida y hoy estamos felices con esta noticia”, indicó.

Asimismo, envió un mensaje de agradecimiento al alcalde Dumek Turbay.

“Gracias por tener en cuenta a la Institución Educativa República de Argentina y también a otras instituciones que están esperando. Ojalá esto no se quede solo en palabras, sino que se lleve a cabo lo más pronto posible”, expresó.

Los estudiantes también celebran

Entre los estudiantes, el anuncio también despertó entusiasmo. Alcides Gómez Barrera, alumno de la media técnica de la institución, destacó que la intervención ayudará a mejorar tanto las condiciones académicas como sanitarias del colegio.

“Recibo esta noticia muy chévere, agradecido porque va a mejorar la situación educativa, más que todo en la parte de infraestructura. Hemos tenido distintos problemas con las inundaciones y hay partes que incluso no tienen desagüe”, comentó.

Un entorno más seguro para la comunidad educativa

La intervención anunciada para la I.E. República de Argentina se suma al reciente cerramiento construido por la Alcaldía de Cartagena tras la apertura de la conexión vial Territorio Mío – Parque Heredia, obra que permitió mejorar la seguridad y protección de los estudiantes frente al alto flujo vehicular del sector.

Con estas acciones, la Administración Distrital continúa avanzando en su apuesta por transformar la infraestructura educativa de Cartagena y garantizar ambientes escolares dignos, seguros y de calidad para miles de estudiantes en las tres localidades de la ciudad.