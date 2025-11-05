PULSO 2025 llega a Bogotá junto a varios líderes y pensadores como Daniel Habif: ¿de qué trata?

PUSLO 2025 INSIDE OUT: Liderazgo, del Sentido al Impacto, el próximo 12 de noviembre en el Maloka City Hall reunirá varios líderes, pensadores y empresarios para reformular la manera en la que se lidera en una era donde la tecnología y lo digital priman por encima de muchas cosas.

En línea con esta transformación, el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum revela que las habilidades de autoconciencia, resiliencia y pensamiento creativo ya superan en importancia a las técnicas en un mercado laboral moldeado por la inteligencia artificial (IA) y la automatización. A esto se suma un análisis de McKinsey y el propio WEF, que advierte que el 84 % de los ejecutivos se siente poco preparado para enfrentar la volatilidad global.

Debido a ello, muchos líderes creen que es necesario que, en la actualidad, se comiencen a implementar y fomentar nuevas formas de liderazgo en donde se refuerce la conciencia humana y la adaptabilidad estratégica.

¿Qué propone PULSO 2025?

Dentro de este congreso, PULSO 2025, plantea que, el objetivo principal de esta reunión es que, todos los invitados tengan una experiencia inmersiva de autodescubrimiento y acción colectiva. Es así que propusieron una serie de puntos en los que empresarios y demás, observen y exploren las dimensiones más profundas, liderazgo humano, mediante ejes innovadores:

Conciencia y Autoconocimiento: las emociones como brújula de decisiones auténticas.

las emociones como brújula de decisiones auténticas. El Impacto de Servir: liderar desde la generosidad para transformar comunidades y organizaciones.

liderar desde la generosidad para transformar comunidades y organizaciones. Inspiración y Frustración: convertir la energía emocional en motor de cambio social.

convertir la energía emocional en motor de cambio social. Trascendencia y Legado Emocional: dejar una huella en la memoria colectiva.

¿Quiénes son los invitados especiales en PULSO 2025?

La edición 2025 de PULSO, no solo busca que otros líderes y ejecutivos tengan una experiencia única que sumerja y explique como cambiar las nuevas formas de liderazgos, sino que también, reunirá a líderes y pensadores de alto impacto que han transformado la manera en que entendemos el servicio, la resiliencia, la historia y la motivación humana, entre estos invitados están:

Daniel Habif: un conferencista motivacional hispanohablante más influyente, creador de un movimiento global de inspiración y resiliencia.

un más influyente, creador de un movimiento global de inspiración y resiliencia. Pilar Sordo: una psicóloga y escritora que ha inspirado a millones con su mirada sobre familia, resiliencia y amor.

una psicóloga y escritora que ha inspirado a millones con su mirada sobre familia, resiliencia y amor. Gabriel Vallejo: referente latinoamericano en Servicio al Cliente y Customer Experience.

referente latinoamericano en Servicio al Cliente y Customer Experience. Diana Uribe: historiadora referente en Colombia, capaz de conectar el pasado con el presente para inspirar el futuro.

historiadora referente en Colombia, capaz de conectar el pasado con el presente para inspirar el futuro. Andrés López (Host): pionero del stand-up comedy en Colombia, con más de dos décadas cautivando audiencias.

En esencia, PULSO 2025 se consolida como escenario en Colombia, en el que se busca demostrar como un liderazgo auténtico puede llegar a ser una gran ventaja competitiva y un motor de transformación social en una era digital en la que el mundo, se encuentra en constante cambio.

