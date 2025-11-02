Petro denuncia que EE.UU. sigue a su familia por rechazar F-16 y optar por aviones Gripen de Suecia

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

El presidente Gustavo Petro denunció, desde su cuenta de X, que Estados Unidos ha estado siguiendo a su familia.

Este artículo del Tiempo solo demuestra dos cosas ambas terribles.



1. EEUU ha seguido a mi familia.



2. El tema de la rabia de funcionarios del gobierno estadounidense, en primer lugar, parece ser que no compre los F16 de tercera mano que me ofreció EEUU sino que me decidí por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2025

Según dijo el mandatario, las acciones que ha tomado el Gobierno Norteamericano en su contra, como su inclusión en la lista Clinton, se deberían a que no compró los aviones F16 “de tercera mano” que le ofrecieron, sino que, por el contrario, se decidió por los nuevos aviones Gripen de Suecia.

“El tema de la rabia de funcionarios del gobierno estadounidense, en primer lugar, parece ser que no compré los F16 de tercera mano que me ofreció EE. UU., sino que me decidí por los nuevos Gripen de Suecia”.

Petro aseguró que la ley colombiana le permite llevar a cabo dicha negociación y afirmó que “Suecia no es un país terrorista ni los dueños de Gripen son narcotraficantes”.

Explicó el jefe de Estado que dicha negociación para la adquisición de los aviones Gripen se hizo con total transparencia y pidió que no lo obliguen a “comprar esos aviones rusos”.

Agregó el presidente Gustavo Petro que “nosotros somos soberanos, no estamos obligados a comprar armamento de segunda o tercera mano para nuestra fuerza pública“ y le sugirió al tanto Gobierno sueco como a la firma Saab, que se pronuncie sobre lo que calificó como “un atentado a nuestra libertad y soberanía”.