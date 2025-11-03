Presidente Petro cierra en Qatar gira oficial al Medio Oriente

En su visita oficial por el Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro se reunió con el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, donde los principales temas de conversación, fueron la mediación de este país en los diálogos con el Clan del Golfo, y el ELN para lograr paz en el Caribe.

El jefe de estado indicó en su cuenta de X: “Y le propongo mediar para desescalar el conflicto con Trump. Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo”.

“También se adelantó una reunión de trabajo con el ministro encargado del tema de las mediaciones, para consolidar el proceso de negociación que adelanta Colombia con el Ejército Gaitanista de Colombia, antes llamado Clan del Golfo, en el marco de la iniciativa de paz con diversas organizaciones armadas ilegales”, informó la Presidencia.​

En su agenda oficial, el presidente tuvo encuentros con empresarios interesados en invertir en Colombia en varios proyectos.

La jornada culminará con la inauguración de la Embajada de Colombia en Qatar, que se suma a las ya inauguradas en Egipto y otras partes del mundo, dentro de la estrategia de ampliación de la representación diplomática nacional.

El presidente regresará al país el martes 4 de noviembre. El 9 de noviembre inaugurará la Cumbre Celac-Europa, que reunirá en Santa Marta a mandatarios de América Latina y Europa.