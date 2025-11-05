Policía desmantela una red de tráfico de armas en el Magdalena vinculada a un exmiembro militar

Santa Marta

En el marco de una ofensiva sostenida contra el tráfico de armas y estupefacientes, la Policía del Magdalena logró un importante resultado operativo en el municipio de Aracataca. Así lo confirmó el coronel Javier Duarte, comandante de la institución, quien destacó que esta acción fue posible gracias a inteligencia policial, así como la articulación entre la comunidad.

Durante el procedimiento fue capturada una persona, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanzan las investigaciones. Se indicó también que en el lugar se halló una vivienda altamente reforzada, con un circuito cerrado de más de 18 cámaras de seguridad, utilizada por los delincuentes para monitorear los movimientos policiales y evitar su captura.

“Seguimos la pista de otras dos personas que podrían estar vinculadas, entre ellas exintegrantes de las Fuerzas Militares y de Policía. La investigación continúa para determinar su responsabilidad en la comisión de delitos y su posible relación con estructuras criminales”, puntualizó Duarte.

EL MATERIAL DECOMISADO

Informó que también "se decomisó un arsenal significativo, compuesto por armas de fuego letales y no letales, entre ellas dos armas de fuego tipo revólver y una pistola, además de armas traumáticas, neumáticas, fusiles, escopetas, rifles y pistolas. Muchas de estas no contaban con la documentación ni permisos requeridos”.

Así mismo, se dio la incautación de más de 120 cartuchos de diferentes calibres, entre 38, 9 y 12 milímetros, además de 320 cartuchos traumáticos, junto con 280 gramos de base de coca.

“Estas armas y municiones son frecuentemente utilizadas para intimidar personas, cometer hurtos o diferentes delitos; con este resultado se afecta directamente una fuente de financiación del narcotráfico”, indicó el coronel Duarte.