Operativos en el Magdalena dejan más de 430 millones de pesos en mercancía ilegal retenida

Magdalena

Durante operativos de control aduanero en las vías principales del Magdalena, las autoridades lograron la aprehensión de más de 4.000 unidades de mercancía extranjera que ingresaba al país sin la documentación requerida.

Las diligencias se llevaron a cabo en los puntos móviles de control de la “Ye” de Ciénaga y Las Tinajas, en Santa Marta, donde fueron retenidas confecciones y juguetes avaluados en más de 430 millones de pesos. Los productos no contaban con los soportes legales para acreditar su ingreso al territorio nacional, motivo por el cual fueron puestos a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Santa Marta (DIAN).

Las autoridades informaron que continuarán desarrollando operativos similares en toda la Región Caribe para combatir el contrabando, reducir la informalidad comercial y proteger la economía nacional.

Finalmente, invitaron a la ciudadanía a apoyar la legalidad denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con el ingreso irregular de mercancías, recordando que toda la información recibida se maneja bajo absoluta reserva.