Menor de 6 años cayó de un tercer piso de una vivienda en Bogotá: autoridades lograron rescatarlo

Bogotá D.C

En las últimas horas, se conoció de un caso que pudo haber terminado en una tragedia. En la localidad de Bosa, en el barrio La Libertad, en el sur de Bogotá, un niño de 6 años cayó de un tercer piso de un apartamento.

Al parecer el menor se asomó a la ventana de la vivienda en un descuido de los padres y cayó. Según las primeras versiones, el padre lo dejó solo en la vivienda para ir a comprar comida cerca del lugar.

Los vecinos y transeúntes que pasaban por esta zona alertaron a las autoridades e inmediatamente, el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad lo rescataron y lo trasladaron a un centro médico.

“Este menor al acercarse a la ventana y observar si su padre ya retornaba después de la compra de unos alimentos, cae sobre un antejardín, lo que le ocasiona afortunadamente unas lesiones leves en las extremidades inferiores”, aseguró el teniente Coronel, Luis Pardo, Oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

Las autoridades hacen un llamado a los padres y responsables de los menores a no dejarlos solos para evitar cualquier accidente o lamentable acontecimiento.

Vale recordar que en el mes de octubre, se conoció un caso similar en Bogotá.