Mauricio Gaona rechaza oferta de Juan Manuel Galán para liderar lista del Nuevo Liberalismo

Juan Manuel Galán invitó a Mauricio Gaona a encabezar la lista al Senado por el Nuevo Liberalismo

El abogado y analista Mauricio Gaona confirmó que rechazó la invitación del presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, para encabezar la lista del partido en las próximas elecciones.

Su decisión, explicó, responde a motivos personales y profesionales que actualmente le impiden asumir un rol político activo en Colombia.

“No soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición”, afirmó Gaona en una carta pública. Agregó que su compromiso sigue centrado en la defensa del orden constitucional, la ley, los derechos humanos y la historia, además de sus obligaciones editoriales y académicas fuera del país.

Gaona mencionó además que ha recibido múltiples ofertas de otros partidos políticos, tanto para encabezar listas al Senado como para apoyar candidatos presidenciales en diferentes roles, e indicó que su respuesta ha sido la misma.

“Si bien resulta honroso ser considerado para apoyar el cambio y promover un destino diferente, en público y en privado, mi respuesta ha sido la misma”.

Agregó el abogado Mauricio Gaona en su carta de respuesta a Juan Manuel Galán que aunque las “narrativas del olvido y la amalgama democrática, esto es, historias que disfrazan de censura la propaganda y de Asamblea Popular Constituyente la dictadura constitucional, son, sin duda alguna, la mayor amenaza que ha enfrentado Colombia en sus 215 años de vida republicana“ su contribución y empresa no son políticas.

Pese a esto señalo que la coyuntura y su legado conjunto convocan, una vez más, “el compromiso ineludible de nuestros predecesores de defender la democracia, la República y el Estado de Derecho en Colombia, desde la posición que nos es más propia a los dos”.