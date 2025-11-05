Jamaica recibió asistencia humanitaria embarcada por la UNGRD desde Cartagena

El equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard Stephenson, y la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, recibieron en el puerto de Port Royal las 22 toneladas de asistencia humanitaria enviadas desde Cartagena, Colombia, el viernes 31 de octubre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tras 48 horas de navegación, las embarcaciones Nanny of the Maroons y Marcus Garvey, que habían zarpado desde la Base Naval ARC Bolívar, arribaron a territorio jamaiquino con la asistencia coordinada por la UNGRD, en articulación con la Cancillería de Colombia y la Armada Nacional.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, resaltó que “esta misión humanitaria reafirma el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con la cooperación internacional, la gestión del riesgo y la respuesta solidaria ante desastres en la región”.

Durante el acto de entrega, la embajadora Stephenson destacó el trabajo conjunto entre los gobiernos de Colombia y Jamaica, “la UNGRD se ha consolidado como un aliado fundamental en la cooperación para la prevención de desastres que venimos fortaleciendo entre ambos países. Hoy, su presencia en Jamaica es una muestra de solidaridad y apoyo en este momento difícil, cuando más lo necesita el pueblo jamaiquino”.

“En nombre del primer ministro Andrew Holness, del Gobierno y del pueblo de Jamaica, extiendo a su excelencia Gustavo Petro y al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo recibido tras el paso del huracán Melissa. Apreciamos profundamente las asistencias que llegaron al puerto en nuestros buques de la Guardia Costera”, aseguró Kamina Johnson Smith, ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica.

El cargamento incluye 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas y 2.800 toldillos, destinados a brindar atención inmediata a las familias afectadas por el paso del huracán Melissa, uno de los más fuertes registrados en la historia reciente del Caribe.

De manera paralela, la UNGRD y la Armada de Colombia continúan el alistamiento logístico de 54 toneladas adicionales de asistencia humanitaria que serán enviadas en las próximas horas a Cuba, también afectada por el paso del huracán Melissa.