Iván Cepeda y ‘JotaPe’ Hernández protagonizaron fuerte discusión en el Congreso: ¿qué se dijeron?

En la plenaria del Senado de este martes 4 de noviembre, el senador del Partido Verde ‘Jota Pe’ Hernández lanzó fuertes señalamientos al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda por su presunta cercanía con desertores del Acuerdo de Paz con las Farc.

“Voy a mostrarle a todo el país qué clase de sujeto es usted y el peligro que para Colombia representa. A Iván Cepeda le duele mucho que lo relacionen con bandidos, criminales, asesinos, guerrilleros. Pero qué hacemos viejo si el transgresar de su vida ha sido vivir abrazado de guerrilleros que tanto daño le han hecho a Colombia”, empezó diciendo el parlamentario.

Pulido Hernández mostró una serie de fotos de Cepeda con Jesús Santrich, Iván Márquez, alias ‘Romaña’, Hugo Chávez, entre otros. “Antes de que lo niegue y amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda? (…) Yo sé que a ustedes no les gusta que lo relacionen con los guerrilleros de las FARC, pero qué curioso que cuando le preguntan a este señor, alias Walter Mendoza, cabecilla de cinco bloques de las disidencias de la FARC, que ‘¿quién es su candidato?’, en un video responde que le gustaría que ganara Iván Cepeda”.

El senador ‘JotaPe’ considera que Cepeda sería incluso peor que el presidente Gustavo Petro. “Ganando este sujeto y siendo el sucesor de Petro, van a continuar los fracasados diálogos de la fracasada política de paz total, que solamente le ha traído beneficios e impunidad a los bandidos. Colombia tiene que tenerla clara si va a votar por un candidato que le ponga mano dura a los bandidos o si va a seguir entregándole el país en manos a candidatos como este que van a seguir premiando a esos criminales, nombrándolos gestores de paz, levantándoles órdenes de captura, pagándoles por no robar o no matar. Ni un voto para este sujeto que sin duda alguna puede ser peor de peligroso”.

Enseguida, ejerciendo el derecho a réplica, el senador y ahora candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que “no es que ni un voto… son un millón quinientos cuarenta mil los que recibí hace unos cuantos días, que yo veo que a usted lo tienen francamente aterrorizado. Pero es la democracia senador, hay que ir a ganar los votos, no a ganarlos en el espectáculo de la calumnia la injuria y la mentira en la cual es ustedes especialistas, lo hemos visto en todas las formas en todas sus apariciones en este Congreso. Jamás le he escuchado una propuesta que ilumine el futuro de este país”.

El congresista de gobierno hizo referencia a las fotos que expuso ‘JotaPe’ y afirmo que “todas y cada una son en escenarios de construcción de negociación de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante en este país. Porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay. Y que han sido además defendidos por usted”.

Ante los reclamos del congresista del Partido Verdeo, Cepeda dijo que “le propongo, sinceramente, si es necesario buscamos ayuda, ayuda profesional incluso, para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático, sereno, tranquilo y sobre todo con votos. (…) duele, pero es cierto. Ya sacamos casi tres millones, ¿cómo le parece? Tres millones de votos, los cuales usted me imagino está lejos de obtener”.