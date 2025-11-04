Elecciones 2026: Mauricio Cárdenas invita a Iván Cepeda a someterse a debate con polígrafo
El exministro y precandidato señaló que el país requiere de una política con ética, transparencia y responsabilidad.
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, le propuso al candidato el Pacto Histórico, Iván Cepeda, que se sometan a un debate con polígrafo.
La invitación la hizo Cárdenas a través de un video que publicó en sus redes sociales y en el que aseguró que los debates presidenciales son los espacios en los que se deben hacer las preguntas que el país quiere conocer, esto luego de que Cepeda anunciara que no asistirá a debates presidenciales.
“Es momento de que Iván Cepeda, quien ya anunció que no participará en debates, le diga honestamente al país si piensa hacer lo mismo. Si está dispuesto a decir la verdad, lo reto públicamente a una prueba de polígrafo. No más mentiras”.
Dijo además el exministro y precandidato Mauricio Cárdenas que “bueno hubiera sido que hace cuatro años Gustavo Petro se hubiera parado al lado de un polígrafo y que el país le hubiera podido preguntar todo lo que hemos descubierto desde entonces”, e insistió en que a la fecha se tienen “grandes dudas, las mismas que en su momento se lograron ocultar en campaña”.
Ante esto Cárdenas invitó a Cepeda a sentarse juntos, “no solo en un debate, sino frente a un político”, para contarle la verdad al país a propósito de la contienda electoral de 2026.