Inician procesos de desintegración de más de 10.500 vehículos inmovilizados en Neiva

Neiva

La Secretaría de Movilidad de Neiva, con el apoyo de la Secretaría General del municipio, ha iniciado un amplio proceso administrativo para la desintegración de más de 10.500 vehículos que permanecen inmovilizados desde el año 2010. Estos automotores, retenidos por infracciones a las normas de tránsito o por procesos judiciales, llevan más de un año en los patios oficiales, lo que habilita legalmente su desintegración según lo establecido en la Ley 1730 de 2014.

El propósito de esta medida es descongestionar los patios destinados a la custodia de los vehículos, los cuales se encuentran actualmente colapsados. Muchos propietarios no han realizado el retiro correspondiente, generando altos costos de mantenimiento para el municipio y un impacto ambiental negativo. La administración local ha contratado un equipo de abogados y técnicos para adelantar los inventarios, avalúos y publicaciones requeridas en medios de amplia circulación, con el fin de cumplir el debido proceso antes de la desintegración.

La Secretaría de Movilidad Edna Jhoana Cruz, recordó que “los propietarios aún pueden recuperar sus vehículos antes de que avance el proceso, aprovechando los beneficios otorgados por el Acuerdo 031 de 2024, que condonó hasta el 80% de los intereses moratorios en multas. Además, cursa ante el Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo 048 de 2025, que busca extender ese alivio hasta el pago de la renta de patios, permitiendo a los ciudadanos retirar sus vehículos con descuentos significativos”.

La administración municipal espera que, para junio de 2026, se haya concretado la primera fase de desintegración de aproximadamente 4.000 vehículos. Este proceso, además de liberar espacio en los patios, permitirá al municipio recuperar recursos invertidos en arrendamientos y fortalecer la inversión en programas locales. La invitación a los ciudadanos es a retirar sus automotores, ponerse al día con sus obligaciones y evitar la pérdida definitiva de sus bienes.