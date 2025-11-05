¡Importante aumento! Precio de la carga de café en Colombia, HOY 5 de noviembre, según FNC

Recientemente, se ha hecho público las negociaciones de un posible acuerdo de un país suramericano con Estados Unidos, en cuanto a la imposición de aranceles a productos de importación. Sin embargo, esto podría tener afectaciones directas en la economía cafetera de Colombia, quienes habían sacado un gran provecho de las dificultades a las que se enfrentaba uno de sus países competencia en exportaciones.

Se trataría de Brasil y Estados Unidos, país, al que el gigante norteamericano le había impuesto aranceles del 50% a productos como el café, donde Brasil era el mayor competidor de Colombia en el mercado, y en el que cayó cerca de un 20%. Razón por la cual, se habían evidenciado los mejores meses de cosecha cafetera colombiana en décadas.

Por este motivo, desde el sector cafetero se ha comentado los importantes cambios que serían notorios en caso de que los aranceles a Brasil disminuyan, teniendo en cuenta que Colombia actualmente, es uno de los principales exportadores de café a EE.UU. con los aranceles más bajos, y Brasil podría retomar esa posición fácilmente, volviendo a exportar los cerca de 5 millones de sacos que enviaba antes de la imposición de impuestos.

Precio del café en Colombia

El precio de la carga de café tuvo un importante aumento el día de hoy, pues gracias a dicho crecimiento, se ubicó en un valor sobre los $3′000.000 de pesos colombianos, recuperándose de las leves caídas que había tenido en días y semanas pasadas.

Con base en esto, y según la información publicada en la página web de la Federación de Cafeteros de Colombia, el precio de la carga de 125 kg de pergamino seco referencia FR 94, para hoy, 4 de noviembre, se estableció en $3,022,000 COP. Mientras que la pasilla contenida en el pergamino, continúa en $10.000 pesos por kilogramo.

Precio del café en dólares

En cuanto al precio de este grano en dólares, según la información presentada en la página web ‘Investing’, donde se presentan diferentes indicadores de mercado en tiempo real, el futuro de los precios del café tuvieron un aumento del 2,79%, que se traduce en un crecimiento de $11,30 dólares.

Con base en esto y en la información presentada en el portal web, el futuro de los precios del café en dólares, para hoy, 5 de noviembre, se establecieron en $416,55.

Precio del café en ciudades de Colombia

Armenia — Carga: 3,022,500 | Kilo: 24,180 | Arroba: 302,250

— 3,022,500 24,180 302,250 Bogotá — Carga: 3,021,250 | Kilo: 24,170 | Arroba: 302,125

— 3,021,250 24,170 302,125 Bucaramanga — Carga: 3,020,875 | Kilo: 24,167 | Arroba: 302,088

— 3,020,875 24,167 302,088 Buga — Carga: 3,023,250 | Kilo: 24,186 | Arroba: 302,325

— 3,023,250 24,186 302,325 Chinchiná — Carga: 3,022,375 | Kilo: 24,179 | Arroba: 302,238

— 3,022,375 24,179 302,238 Cúcuta — Carga: 3,020,375 | Kilo: 24,163 | Arroba: 302,038

— 3,020,375 24,163 302,038 Ibagué — Carga: 3,021,625 | Kilo: 24,173 | Arroba: 302,163

— 3,021,625 24,173 302,163 Manizales — Carga: 3,022,375 | Kilo: 24,179 | Arroba: 302,238

— 3,022,375 24,179 302,238 Medellín — Carga : 3,021,625 | Kilo: 24,173 | Arroba: 302,163

— : 3,021,625 24,173 302,163 Neiva — Carga: 3,020,750 | Kilo: 24,166 | Arroba: 302,075

— 3,020,750 24,166 302,075 Pamplona — Carga: 3,020,500 | Kilo: 24,164 | Arroba: 302,050

— 3,020,500 24,164 302,050 Pasto — Carga: 3,020,500 | Kilo: 24,164 | Arroba: 302,050

— 3,020,500 24,164 302,050 Pereira — Carga: 3,022,375 | Kilo: 24,179 | Arroba: 302,238

— 3,022,375 24,179 302,238 Popayán — Carga: 3,022,625 | Kilo: 24,181 | Arroba: 302,263

— 3,022,625 24,181 302,263 Santa Marta — Carga: 3,024,125 | Kilo: 24,193 | Arroba: 302,413

— 3,024,125 24,193 302,413 Valledupar — Carga: 3,021,750 | Kilo: 24,174 | Arroba: 302,175

