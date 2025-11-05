¡Importante aumento! Precio de la carga de café en Colombia, HOY 5 de noviembre, según FNC
Conozca el acuerdo entre Estados Unidos y un país suramericano que amenazaría la economía cafetera colombiana
Recientemente, se ha hecho público las negociaciones de un posible acuerdo de un país suramericano con Estados Unidos, en cuanto a la imposición de aranceles a productos de importación. Sin embargo, esto podría tener afectaciones directas en la economía cafetera de Colombia, quienes habían sacado un gran provecho de las dificultades a las que se enfrentaba uno de sus países competencia en exportaciones.
Se trataría de Brasil y Estados Unidos, país, al que el gigante norteamericano le había impuesto aranceles del 50% a productos como el café, donde Brasil era el mayor competidor de Colombia en el mercado, y en el que cayó cerca de un 20%. Razón por la cual, se habían evidenciado los mejores meses de cosecha cafetera colombiana en décadas.
Por este motivo, desde el sector cafetero se ha comentado los importantes cambios que serían notorios en caso de que los aranceles a Brasil disminuyan, teniendo en cuenta que Colombia actualmente, es uno de los principales exportadores de café a EE.UU. con los aranceles más bajos, y Brasil podría retomar esa posición fácilmente, volviendo a exportar los cerca de 5 millones de sacos que enviaba antes de la imposición de impuestos.
Le podría interesar: Si el salario mínimo sube a $1.800.000, ¿en cuánto quedaría el auxilio de transporte?
Precio del café en Colombia
El precio de la carga de café tuvo un importante aumento el día de hoy, pues gracias a dicho crecimiento, se ubicó en un valor sobre los $3′000.000 de pesos colombianos, recuperándose de las leves caídas que había tenido en días y semanas pasadas.
Con base en esto, y según la información publicada en la página web de la Federación de Cafeteros de Colombia, el precio de la carga de 125 kg de pergamino seco referencia FR 94, para hoy, 4 de noviembre, se estableció en $3,022,000 COP. Mientras que la pasilla contenida en el pergamino, continúa en $10.000 pesos por kilogramo.
Precio del café en dólares
En cuanto al precio de este grano en dólares, según la información presentada en la página web ‘Investing’, donde se presentan diferentes indicadores de mercado en tiempo real, el futuro de los precios del café tuvieron un aumento del 2,79%, que se traduce en un crecimiento de $11,30 dólares.
Con base en esto y en la información presentada en el portal web, el futuro de los precios del café en dólares, para hoy, 5 de noviembre, se establecieron en $416,55.
Lea también: Precio del dólar HOY en Colombia, 5 de noviembre, según lo establecido por el TRM del Banrep
Precio del café en ciudades de Colombia
- Armenia — Carga: 3,022,500 | Kilo: 24,180 | Arroba: 302,250
- Bogotá — Carga: 3,021,250 | Kilo: 24,170 | Arroba: 302,125
- Bucaramanga — Carga: 3,020,875 | Kilo: 24,167 | Arroba: 302,088
- Buga — Carga: 3,023,250 | Kilo: 24,186 | Arroba: 302,325
- Chinchiná — Carga: 3,022,375 | Kilo: 24,179 | Arroba: 302,238
- Cúcuta — Carga: 3,020,375 | Kilo: 24,163 | Arroba: 302,038
- Ibagué — Carga: 3,021,625 | Kilo: 24,173 | Arroba: 302,163
- Manizales — Carga: 3,022,375 | Kilo: 24,179 | Arroba: 302,238
- Medellín — Carga: 3,021,625 | Kilo: 24,173 | Arroba: 302,163
- Neiva — Carga: 3,020,750 | Kilo: 24,166 | Arroba: 302,075
- Pamplona — Carga: 3,020,500 | Kilo: 24,164 | Arroba: 302,050
- Pasto — Carga: 3,020,500 | Kilo: 24,164 | Arroba: 302,050
- Pereira — Carga: 3,022,375 | Kilo: 24,179 | Arroba: 302,238
- Popayán — Carga: 3,022,625 | Kilo: 24,181 | Arroba: 302,263
- Santa Marta — Carga: 3,024,125 | Kilo: 24,193 | Arroba: 302,413
- Valledupar — Carga: 3,021,750 | Kilo: 24,174 | Arroba: 302,175
Otras noticias: La ANI tiene 5 días para responder sobre los retrasos en “Conexión Centro” que une al Eje Cafetero