Gobernación de Santander rendirá cuentas de los primeros dos años de administración de Juvenal Díaz

Bucaramanga

La Gobernación de Santander realizará hoy miércoles 5 de noviembre, a las 4:00 de la tarde en el Teatro Santander de Bucaramanga, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, un espacio en el que el gobernador Juvenal Díaz Mateus presentará los avances y resultados de los primeros dos años de su administración.

El secretario de planeación, Ignacio Nieto Mogollón, destacó que se trata de un ejercicio para que el ciudadano conozca de primera mano cómo avanza el desarrollo del departamento en lo que denominaron tres ejes fundamentales del plan de desarrollo.

“Es un ejercicio de transparencia, una audiencia pública para hacer una rendición de cuentas del general, el gobernador de Santander, quien le va a contar a la ciudadanía, a todos los santandereanos, cómo va el gobierno este tiempo de Santander en los tres ejes del plan de desarrollo: seguridad multidimensional, prosperidad y sostenibilidad. Absolutamente todos los 17 sectores. Cómo van los proyectos estratégicos y los avances en cada uno de estos aspectos”, comentó el funcionario.

Reiteró en que la participación en la rendición de cuentas es gratuita y abierta a toda la comunidad, incluyendo a ciudadanos de las siete provincias santandereanas. Quienes deseen asistir deben realizar una inscripción previa a través del formulario disponible en la página oficial www.santander.gov.co o en las redes sociales de la Gobernación.

“Pueden ir a nuestras redes sociales y pre-inscribirse en los QR y en los links, es totalmente gratuita, es para todas las provincias y para todos los santandereanos que nos puedan acompañar”, agregó Ignacio Nieto Mogollón, secretario de planeación.