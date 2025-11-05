Festival Unidos por una Sonrisa 2025: fecha, carrera, concierto y precios de entrada

El próximo sábado, 8 de noviembre, se llevará a cabo en Bogotá el Festival Unidos por una Sonrisa 2025, el primer festival pensado y organizado para apoyar a las personas con discapacidad. El evento se realizará en la capital del país, en el escenario del Vive Claro.

Según explica la Fundación Unidos por una Sonrisa, el objetivo es recibir a 4.500 personas dispuestas a sumarse y ayudar a transformar la vida de 100 familias de niños con parálisis cerebral.

Festival Unidos por una Sonrisa recibe certificado con el Sello PABLO

Este festival será el primer evento masivo en recibir la certificación de accesibilidad neurodivergente Sello PABLO.

Esta distinción reconoce el compromiso del festival con la inclusión, al garantizar ajustes razonables que mejoran la experiencia de miles de asistentes, especialmente niños y niñas con parálisis cerebral, personas neurodivergentes y sus familias, sin excluir a nadie.

Entre las actividades que se incluirán en el festival, y que fueron claves en el recibimiento de este reconocimiento, están:

Una zona de calma sensorialmente amigable, donde las personas pueden descansar o autorregularse.

Señalización con pictogramas accesibles y calendarios visuales en tarima para anticipar los cambios de ambiente.

Un espacio preferente en la plazoleta de comidas, pensado para quienes requieren entornos menos caóticos.

Capacitación al personal, voluntarios y recreadores para brindar un acompañamiento respetuoso y empático.

“El Sello PABLO nació inspirado en mi hijo, pero lo que está ocurriendo hoy trasciende cualquier historia personal. Estamos demostrando que un festival con ajustes razonables es mejor para todos. Esto no se trata de cumplir requisitos, se trata de abrir espacios donde todos podamos disfrutar sin miedo, sin juicios y sin barreras”, expresó Carolina Montoya, fundadora del Sello PABLO.

¿Dónde conseguir las boletas?

Las boletas variarán según las actividades. Estos son los precios:

Carrera + Festival: $230.000 Entrada general al Festival (13 años en adelante): $180.000 Entrada niños (menos de 13 años): $120.000 Combo niño + adulto: $270.000 Solo la carrera: $230.000. Incluye la camiseta, número de participación y chip de cronometraje.

Para más información, consulte en el siguiente enlace: https://www.ticketmaster.co/event/festival-unidos-para-sonreir