Exministros proponen fortalecer exportaciones en Boyacá
Expertos en economía coincidieron en que Boyacá debe diversificar su producción y dejar de depender de sectores tradicionales para competir en mercados internacionales.
Durante un encuentro de comercio exterior en Tunja, los exministros Germán Umaña, Ricardo Bonilla y Luis Carlos Reyes analizaron los retos y oportunidades para fortalecer las exportaciones boyacenses.
Umaña destacó que la región mantiene una estructura productiva «...altamente concentrada en actividades minero-energéticas y de bajo valor agregado...».
«...El mundo está cambiando. Si Boyacá quiere insertarse de manera sólida en la economía global, debe hacerlo mediante la transformación de productos y la innovación. No podemos depender solo de materias primas...», afirmó Umaña.
Los exministros también se refirieron al contexto internacional. «...Los acuerdos comerciales con Estados Unidos no dependen solo de la voluntad del gobierno colombiano. La política exterior del presidente Trump será determinante...», señaló Bonilla, advirtiendo la necesidad de mantener estrategias diplomáticas sostenidas.