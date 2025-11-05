Encuesta revela desplome del Partido Verde y preferencia por el centro político

Los resultados de la medición de Cifras & Conceptos ubicaron al centro político con un 45% de preferencia ciudadana, seguido del Pacto Histórico con un 21% y el Centro Democrático con un 12%. El Partido Verde registró apenas el 1% de afinidad.

«...La caída del Verde es el reflejo de un desgaste institucional y de escándalos locales recientes. La ciudadanía está migrando hacia posiciones menos participadas...», explicó el analista político Daniel Rojas. Según él, el centro está siendo interpretado como “refugio moderado” en medio de polarización.

Sin embargo, Rojas advierte que el centro aún carece de liderazgos sólidos: «...El desafío ahora es la construcción de proyectos creíbles...».