En el municipio de Rovira en el Tolima se implementará una zona de reserva campesina

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman manifestó que se viene trabajando con la comunidad del municipio de Rovira en el departamento del Tolima para la constitución de una Zona de Reserva Campesina en la región.

Dijo que esta tierra fértil y resistente, es un espacio en el que más de 300 campesinos, indígenas y afros de 26 veredas aprobaron el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona y manifestaron su respaldo a esta iniciativa que busca fortalecer el desarrollo rural, la economía campesina y la organización social del territorio.

Por su parte, el líder campesinos y presidente del comité impulso de la zona, Augusto Moreno destacó la relevancia de este proceso para las comunidades rurales del municipio.

“Una Zona de Reserva Campesina es muy importante porque durante más de 200 años ningún gobierno había sido capaz de avanzar en una verdadera Reforma Agraria que mejorara la tenencia de la tierra para los agricultores colombianos. Hoy eso es un hecho, y es lo mejor que ha podido hacer este Gobierno al centrar sus esfuerzos en las ZRC. Esta figura nos permite organizarnos y desarrollar diversos proyectos productivos, al tiempo que cuidamos las fuentes de agua y el medio ambiente”, afirmó Moreno.

La Zona de Reserva Campesina comprende 21.800 hectáreas, con el propósito de garantizar que las familias campesinas que por décadas han trabajado la tierra, se les reconozca sus derechos.