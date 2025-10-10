Se levantó la manifestación de la comunidad en la vereda Otú de Remedios tras varios acuerdos

Remedios- Antioquia

Las comunidades que realizan un bloqueo en la vía 4G en el Nordeste de Antioquia, a la altura de la vereda Otú de Remedios, acordaron con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) levantar la protesta este viernes al mediodía luego de llegar a varios acuerdos y compromisos de las autoridades. Recordemos que las comunidades protestaban por la no entrada en operación de un tramo de ese corredor nacional, afectando a gremios mineros y demás población.

En total fueron seis puntos los acordados durante la reunión acompañada por autoridades civiles locales, el gobierno nacional, la alcaldía y Personería, representantes de mineros y líderes sociales.

“Acordamos que la vía se abría para el 10 de noviembre. Esa fecha, digamos que fue dada por la ANI y nosotros esperamos y consideramos que lógicamente esta fecha pueda darse. ¿Por qué? Porque también fuimos claros al decir que, de no cumplirse con ese compromiso, el 11 de noviembre nuevamente estaríamos en las calles haciendo este tipo de manifestaciones y de bloqueos, porque es que la verdad aquí como habitantes estamos cansados con esa situación”, advirtió Dumar Ruiz Marulanda, líder social de Remedios.

En un comunicado publicado luego de la reunión se lee que en otro de los puntos acordados “Coordinar e implementar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que busque soluciones a las afectaciones de la movilidad. Dicho plan estará a cargo de la administración municipal con el apoyo de controladores de tráfico del concesionario”. Esto por la afectación que está generando el tránsito de vehículos pesados por el pueblo.

Otro acuerdo al que llegó la comunidad con la ANI es el de realizar un recorrido por la unidad funcional número 1 en el que participe el concesionario, la interventoría, la comunidad a través de los líderes sociales, autoridades locales, para identificar puntos críticos que afectan la apertura de la vía.

“El concesionario, acompañado de la alcaldía municipal, se compromete a hacer un diagnóstico del estado de la vía local que conecta con la departamental; así mismo, a explorar la realización de un diagnóstico de las viviendas afectadas en el mismo corredor y buscar posibles soluciones”.

Y el último punto es que “el concesionario se compromete a acompañar a la administración municipal en la formulación de un proyecto vial para que presente ante entidades del orden nacional en búsqueda de financiación. También en capacitación para la alcaldía municipal en formulación de proyectos. Esta gestión debe ser acompañada por la alcaldía municipal en una fecha de inicio a acordar”.

Finalmente, el líder social Dumar destacó que este acuerdo beneficia a la comunidad y a quienes utilizan ese corredor vial.

“Pero nosotros consideramos como pobladores, como habitantes del municipio de Remedios, que lógicamente los acuerdos a los cuales se llegaron van a beneficiar a la población del municipio de Remedios, lógicamente a los que van de paso, pero vemos que es un buen acuerdo. Nosotros esperamos el cumplimiento por parte de la concesión y de la ANI”.