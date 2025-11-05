El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 5 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol estuvo en la presentación de lo que será el nuevo estadio Atanasio Girardot.

Foto: Alcaldía de Medellín.

Jeison Rodríguez

Gran noticia de Medellín para el fútbol

43:27

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el proyecto de construcción del nuevo estadio Atanasio Girardot. César dijo: “Hoy nos toca hablar de la ampliación del Atanasio Girardot, toda una adecuación muy buena, ya hicieron estudios de suelos y esto es diciendo y haciendo. Se va a hacer una tercera bandeja”. Sobre el tema Steven agregó: “Además, con eso entra a competir por ser la casa de la Selección Colombia. Cada vez tendremos más opciones de que el fútbol de nuestra selección tenga más posibilidades”.

No olvide escuchar el audio del programa.

