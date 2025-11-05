El Pulso del Fútbol, 5 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol estuvo en la presentación de lo que será el nuevo estadio Atanasio Girardot.
Gran noticia de Medellín para el fútbol
43:27
Foto: Alcaldía de Medellín.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el proyecto de construcción del nuevo estadio Atanasio Girardot. César dijo: “Hoy nos toca hablar de la ampliación del Atanasio Girardot, toda una adecuación muy buena, ya hicieron estudios de suelos y esto es diciendo y haciendo. Se va a hacer una tercera bandeja”. Sobre el tema Steven agregó: “Además, con eso entra a competir por ser la casa de la Selección Colombia. Cada vez tendremos más opciones de que el fútbol de nuestra selección tenga más posibilidades”.
