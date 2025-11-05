El grupo ilegal El Mesa estaría detrás del video manipulado que circuló en el Oriente de Antioquia

Antioquia

Durante el fin de semana anterior circuló un video en el que un supuesto grupo ilegal que se autodenomina “Conquistadores de Oriente” menciona su presencia en varias veredas del municipio de El Carmen de Viboral. Recordemos que de inmediato la policía desvirtuó la veracidad del documento indicando que se le superpuso un audio al video. Pero que ese grupo no existe. Luego de varios días se conoció que supuestamente el grupo ilegal El Mesa es el que estaría detrás de ese video, es decir, lo habría manipulado con la intención de intimidar a la población para facilitar el pago de extorsiones.

“Y a las pruebas que hemos podido recopilar, puede estar el grupo delincuencial organizado El Mesa detrás de esto. Y también otras estructuras pueden crear un ambiente de zozobra y temor, dándole posibilidad para los casos de extorsión. Entonces, es lo que estamos determinando. Hay unos avances de una investigación que hacen parte del proceso, y que, pues, haremos las respuestas de los resultados que podamos arrojar, lo que, a medida que vamos verificando este hecho. Podemos decir que, por el momento, el video es falso”, agregó el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

El oficial recordó a la población que acudan a las autoridades ante este tipo de videos para investigarlo y tomar acciones que eviten acciones contra ellos.