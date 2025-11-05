Duitama realizará Feria de Vivienda con oferta de proyectos y créditos

El Fondo de Vivienda de Duitama (FOMVIDU) confirmó la realización de su feria de vivienda en la Plaza de los Libertadores, tras haber sido aplazada por requerimientos de la Procuraduría. La jornada se desarrollará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y contará con la participación de entidades financieras, constructoras y asesorías legales.

«...La feria no solo es vitrina de proyectos; es un espacio para que las familias resuelvan dudas y conozcan rutas de financiamiento ajustadas a sus ingresos...», explicó el director de FOMBIDU, José Eduardo Ramírez. Entre las ofertas se incluirán programas de subsidio y acompañamiento para ahorro programado.

Ramírez aseguró que el evento fue reorganizado para garantizar transparencia y cumplimiento institucional. «...Actuamos bajo observación de los entes de control y eso fortalece la confianza ciudadana...», sostuvo.