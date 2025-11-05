Distriseguridad inspira a jóvenes de Cartagena a construir su ciudad soñada a través del arte

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, dio inicio a la estrategia de convivencia “Píntate tu ciudad” con los estudiantes de la Institución Educativa República del Líbano. Las actividades promueven que los jóvenes exploren técnicas básicas de pintura para plasmar, a través del arte, cómo imaginan una ciudad más amable, segura y organizada.

Durante las jornadas de capacitación, los estudiantes aprenden técnicas de arte para transformar posteriormente sus ideas en murales y dibujos que reflejan respeto por el entorno, cuidado del espacio público y normas de conducta que fortalecen la convivencia. La iniciativa busca que los participantes expresen su visión de ciudad soñada, comprendiendo que la seguridad también nace del sentido de pertenencia, del compromiso con el otro y de la responsabilidad frente a los espacios que compartimos.

El equipo psicosocial de Distriseguridad acompaña el proceso generando espacios de reflexión sobre la importancia del diálogo, la empatía y la sana convivencia en los entornos escolares y comunitarios. En este escenario, el arte se convierte en una herramienta para expresar emociones, mejorar relaciones y promover comportamientos positivos.

El director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, destaca el impacto de la iniciativa y afirma: “Cuando los jóvenes dibujan la ciudad que sueñan, también están construyendo la ciudad que necesitan. Estas acciones nos permiten acercarnos a la comunidad educativa y fortalecer el respeto, la corresponsabilidad y la participación. Creemos en los estudiantes como protagonistas de una Cartagena más segura y más humana.”

“Píntate tu ciudad” es una iniciativa de Distriseguridad para aportar a la formación en valores ciudadanos y fortalecer la convivencia como base para el desarrollo social y la seguridad en Cartagena de Indias.