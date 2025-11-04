¿Qué líderes mundiales asistirán a la Cumbre CELAC-UE que se celebrará en Santa Marta?

Según la Cancillería colombiana, el presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva; el del gobierno de España, Pedro Sanchez; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ya confirmaron su asistencia a la Cumbre.

Pero por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el canciller alemán, Friedrich Merz, no tienen previsto asistir a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se desarrollará el próximo domingo en Santa Marta.

“No está previsto”, respondieron a EFE fuentes del Palacio del Elíseo al ser preguntadas si el presidente francés acudiría a la cita en la ciudad caribeña del próximo fin de semana, sin aclarar las razones de esa decisión.

Tampoco asistirán el canciller alemán, Friedrich Merz, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En los dos casos, han explicado su ausencia por razones de agenda y por la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno.

“A la luz de la actual agenda política europea y de la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre”, indicaron a EFE estas fuentes sobre la cita prevista para el domingo 9 en Santa Marta (Colombia).

No obstante, aseguraron que la política alemana mantiene en cualquier caso “su pleno compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y la CELAC”.

“En un momento de desafíos y divisiones geopolíticas, la próxima cumbre confirma la importancia y el impulso de las relaciones entre la UE y la CELAC”, subrayaron.

Las fuentes explicaron que la Comisión “coordinará estrechamente” con el Consejo y con el presidente de esa institución, el portugués António Costa, “los resultados bajo su responsabilidad”.

Según dijeron, Von der Leyen ha pedido a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, que además es vicepresidenta de la Comisión, que asista a la cumbre en nombre del Ejecutivo comunitario.