Controlado en un 70% el incendio estructural en el sector El Barreno, Soacha

Colombia

Un incendio estructural se registró en el sector El Barreno, en la comuna 4 de Soacha, Cundinamarca. Según el reporte oficial, las llamas fueron controladas en un 70% tras varias horas de trabajo por parte de los organismos de emergencia.

En el sitio atendieron la situación:

Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha: 5 unidades, una máquina extintora y un carrotanque.

5 unidades, una máquina extintora y un carrotanque. Defensa Civil: 7 unidades.

7 unidades. Policía Nacional: 15 uniformados.

15 uniformados. Gestión del Riesgo de Soacha: 6 unidades.

6 unidades. Dirección de Servicios Públicos: 1 carrotanque adicional.

1 carrotanque adicional. ENEL: 3 unidades encargadas de desenergizar el área.

3 unidades encargadas de desenergizar el área. ESE Municipal: ambulancia para atención médica.Bomberos Voluntarios: 7 unidades en apoyo.

Acciones preventivas y control del fuego

Durante la emergencia se desenergizó el sector para evitar riesgos eléctricos y se retiraron pipetas de gas de manera preventiva. Además, se realizó la evacuación temporal de los residentes cercanos para proteger su integridad.

Las autoridades informaron que las labores continúan hasta lograr la liquidación total del incendio y la verificación de los daños en las estructuras afectadas.

Agradecimiento a la comunidad

El reporte oficial destacó la colaboración entre las entidades y el apoyo ciudadano durante la emergencia:

“Agradecemos a todas las entidades y a la comunidad por su colaboración. Seguimos en el sitio trabajando hasta lograr la liquidación total del incendio.”