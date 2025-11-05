Cartagena gana convocatoria internacional del C40 - Cities Finance Facility: ¿en qué consiste?
La postulación fue liderada entre la Oficina de Cooperación Internacional y Transcaribe
Cartagena
Como una nueva muestra de la transformación de Cartagena, de cara a la recuperación de su brillo y esplendor, conforme con la visión del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz; Cartagena fue seleccionada como una de las ciudades beneficiarias del Cities Finance Facility (CFF), programa internacional liderado por C40 Cities y la GIZ, que impulsa proyectos sostenibles para enfrentar el cambio climático.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Este logro reafirma el compromiso de la ciudad con una movilidad más limpia, integrada y preparada para los desafíos ambientales del futuro.
La postulación fue liderada de manera articulada entre la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía Mayor de Cartagena y Transcaribe, consolidando el trabajo conjunto que hoy posiciona a Cartagena en la agenda global de ciudades sostenibles.
“Este reconocimiento refleja que Cartagena está avanzando con visión internacional y estratégica. Es una oportunidad para fortalecer capacidades, atraer cooperación y construir una ciudad más resiliente. Seguiremos gestionando alianzas que impulsen proyectos transformadores para nuestra gente y nuestra súper ciudad”, señaló María Abondano, Asesora de Despacho del Distrito.
Gracias al apoyo del CFF, Cartagena contará con asistencia técnica especializada para avanzar en la planeación de rutas sostenibles, integración de sistemas de transporte y la implementación de tecnologías limpias.
“Para Transcaribe, este paso significa seguir modernizando nuestra movilidad con enfoque social y ambiental. Trabajamos para que Cartagena tenga un sistema de transporte más eficiente, accesible y pensado para el bienestar de sus ciudadanos”, expresó Ercilia Barrios, Gerente General de Transcaribe.
Este reconocimiento internacional marca un avance significativo hacia una Cartagena más moderna, competitiva y comprometida con el planeta, beneficiando directamente la movilidad y calidad de vida de miles de cartageneros.
Además, este logro cobra mayor relevancia al ser Cartagena una de las solo cuatro ciudades seleccionadas a nivel global, junto a São Paulo, Belo Horizonte y Rabat, reafirmando su liderazgo y proyección internacional en materia de sostenibilidad urbana.