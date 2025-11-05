Brujas recibirá en su casa al Barcelona por la Champions League: fecha, hora y cómo seguir

Raphinha, delantero del Barcelona FC celebrando su gol frente al Sevilla en la Liga / @fcbarcelona

Ya se jugó el primer día de la cuarta fecha en la fase liga de la Champions League 2025-26. Ahora se viene otra tarde de fútbol europeo, con los partidazos del miércoles 5 de noviembre, entre ellos Brujas y Barcelona, que se enfrentarán en el estadio Jan Breydel, ubicado en territorio belga.

El equipo local tuvo un excelente inicio en la Liga de Campeones, en la primera jornada goleó 4-1 a Mónaco, pero en las siguientes jornadas cayó ante Atalanta y Bayern Múnich, resultados que lo ubican en zona de clasificación, con solo tres puntos, por lo que este partido será clave.

Por su parte, el equipo de Hansi Flick, a pesar de contar con grandes figuras del fútbol en su plantel, ha tenido algunos tropiezos en esta temporada. El su partido más reciente ganó 3-1 ante Elche, luego de perder el clásico ante el Real Madrid en La Liga Española.

Ahora, en la Champions, el Barça espera seguir enderezando el camino. En este momento, se ubican en la decimosegunda posición con 6 unidades, producto de un triunfo ante el Newcastle, una derrota ante PSG y la goleada 6-1 cuando se enfrentó a Olympiacos.

Ante este compromiso que podrá ser punto de partido para Barcelona, sus grandes figuras en el ataque esperan brillar, como lo es el delantero polaco Robert Lewandowski o Dani Olmo, mientras que por la banda derecha estará Lamine Yamal.

En la previa de este partido, las cifras están a favor de los españoles. Estos dos equipos se han cruzado en cuatro oportunidades, dos por Champions League y dos por Europa League, tres han sido victorias del Barça y un empate ha sido el mejor resultado para Brujas.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

Este partido entre Brujas y Barcelona se jugará este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 3:00 P.M. (hora Colombia), en el estadio Jan Breydel. Lo podrá seguir a través de Disney Plus y en el minuto a minuto de Caracol Radio que encontrará en el portal web.