Aumento del nivel del mar en Cartagena se debe a la fase de Luna Llena: Dimar

Cartagena

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), de la Dirección General Marítima (Dimar), informó a la comunidad y a los actores del sector marítimo sobre la posible variación en el nivel del mar que se registrará en los próximos días en el litoral Caribe colombiano.

De acuerdo con los análisis técnicos realizados por el CIOH Caribe, la fase de Luna Llena prevista podría generar el fenómeno de Sicigia, asociado a mareas más altas de lo habitual.

Según la Dimar, estas condiciones pueden ocasionar incrementos temporales del nivel del mar y eventuales desbordamientos en zonas costeras, especialmente en algunos sectores del distrito de Cartagena.

“La Autoridad Marítima Colombiana continuará realizando el monitoreo permanente de las condiciones oceanográficas para seguir informando oportunamente sobre cualquier novedad, así mismo recomienda a la comunidad marítima, sociedades portuarias, marinas, pescadores, residentes y turistas adoptar medidas preventivas y mantener precaución durante este periodo”, manifestó la Dimar.

Para este jueves 6 de noviembre habrá marea alta con un nivel máximo de 0,6 metros en las horas del mediodía, por lo que se esperan que las inundaciones continúen en calles de barrios como Bocagrande, Laguito, Castillogrande, Manga, Pie de la Popa, Barrio Chino y Martínez Martelo.