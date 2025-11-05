Aumenta el reclutamiento y asesinato de menores de edad en el Catatumbo

Norte de Santander.

La situación humanitaria en el Catatumbo sigue agravándose. De acuerdo con la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, en lo que va de 2025 se ha incrementado de forma alarmante el reclutamiento y asesinato de menores de edad en esta región.

Carmen García, representante de la organización, aseguró que el conflicto entre los grupos armados ilegales ha dejado profundas heridas en las familias campesinas e indígenas.

“Estamos muy preocupadas porque el reclutamiento forzado y los asesinatos de jóvenes han aumentado este año. En Tibú ya llevamos 12 menores asesinados y más de 62 jóvenes menores de 28 años han perdido la vida en todo el Catatumbo. Además, se calcula que al menos 300 niños han sido reclutados, de los cuales 101 pertenecen a comunidades indígenas”, denunció García en entrevista con Caracol Radio.

La lideresa señaló que los enfrentamientos entre grupos armados han intensificado el riesgo para los adolescentes, quienes terminan siendo víctimas de reclutamiento o de homicidios. “Las madres tenemos miedo de que nuestros hijos sean reclutados o asesinados. Pedimos a los actores armados que devuelvan a los niños, que no sigan matando a nuestros jóvenes. Ya viene diciembre y lo que más queremos es que estos muchachos regresen al seno de sus familias”, expresó con preocupación.

García también confirmó que en los últimos días fueron asesinados dos menores en el municipio de Tibú: el hijo de una docente y otro joven de 16 años, identificado como Kevin, encontrado sin vida en zona rural.

“Es doloroso lo que está pasando, las madres somos las que cargamos con el sufrimiento”, dijo.

Finalmente, la representante de Madres del Catatumbo hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que busque una salida negociada al conflicto.

“La única manera de acabar con esta guerra es a través del diálogo. Necesitamos que el gobierno actúe y que los actores armados entiendan que están destruyendo el futuro del Catatumbo”, concluyó.