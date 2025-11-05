AUDIOS: USB y mensajeros, así opera el sistema secreto del Clan del Golfo para coordinar su ofensiva

Agentes de inteligencia detectaron un nuevo método de comunicación del Clan del Golfo que busca evadir la interceptación por parte de la Fuerza Pública: audios grabados y almacenados en discos duros, memorias USB y otros dispositivos físicos que son trasladados mediante “correos humanos” hasta su destinatario final.

Según el informe de las autoridades y los audios a los que tuvo acceso Caracol Radio, el procedimiento incluye una logística compleja: grabación de mensajes de voz, en los que se tratan temas tácticos, logísticos y financieros, almacenamiento en soportes físicos y transporte a través de rutas de transporte público (buses intermunicipales), taxis, motos y servicios informales.

Una vez que la persona entrega el dispositivo, el receptor escucha el audio y devuelve la respuesta por el mismo sistema, cambiando itinerarios para reducir el riesgo de intercepción.

“Este método busca reducir la exposición de comunicaciones y evitar el uso de redes celulares”, señalan fuentes militares.

En los audios incautados y en las capturas realizadas por las autoridades, los investigados hablan abiertamente de logística, responsables, zonas de injerencia, asignación de equipos, abastecimientos y hasta la distribución de dineros de nóminas, lo que ha permitido a las autoridades reconstruir patrones operativos y “métodos de ofensiva” del grupo armado.

En fragmentos de las transcripciones difundidas se escucha, entre otros pasajes, al interlocutor ordenar el traslado de armamento por seguridad: “la armería en este momento me tocó desubicarla… por seguridad la estoy trasladando para otro lado”.

Además, piden coordinar tareas de mantenimiento y entrega de recursos al personal: “Le di los cinco millones doscientos, que es lo que, el combustible que compramos… nos preocupamos por hacer proyectos para pagar nóminas, o para crecer los fondos, y nunca somos capaces de decir, si coronamos mil kilos, entonces vamos a sacar si quieren unos 100 millones de pesos.”.

También se detallan nombres de responsables y destinatarios de pagos y beneficios dentro de la estructura, y referencias a la coordinación entre frentes y zonas.

Fuentes de inteligencia señalaron a Caracol Radio que las incautaciones y seguimientos realizados en los últimos días confirmaron la existencia del patrón logístico y permitieron obtener pruebas digitales y físicas que sustentan la hipótesis investigativa.

Especialistas en seguridad consultados advierten que la utilización de soportes físicos como mecanismo de comunicación no es nueva, pero ha cobrado fuerza como respuesta a la vigilancia digital y la interceptación electrónica.

Las autoridades no han entregado aún el número exacto de dispositivos incautados ni detalles sobre capturas de presuntos responsables vinculados con esta red de mensajería.

#JUDICIAL| Caracol Radio conoció los audios por medio de los cuales agentes de inteligencia detectaron un nuevo método de comunicación del Clan del Golfo que busca evadir la interceptación por parte de la Fuerza Pública.



Graban los audios y los guardan en discos duros, memorias… pic.twitter.com/qTWQr8UWky — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2025

Implicaciones y riesgos

El hallazgo, según analistas, revela dos riesgos principales: primero, la posibilidad de que órdenes operativas y movimientos logísticos se ejecuten con mayor seguridad aparente para el grupo armado, al reducir la dependencia de comunicaciones interceptables; y segundo, que la circulación de información sensible, incluyendo nóminas y asignación de recursos, facilite la perpetración de delitos y la permanencia operativa en zonas específicas.

En el plano jurídico, las pruebas físicas (memorias, discos) y las transcripciones de audio pueden servir como evidencia en procesos judiciales, siempre que sean obtenidas y encuadradas conforme a la ley.