Aproveche el descuento del 80 % en sanciones e intereses del impuesto vehicular en el Tolima
Hasta junio de 2026 aplicarán diferentes descuentos para los deudores morosos del impuesto vehicular en el departamento del Tolima. Le contamos cómo aprovecharlos.
Tolima
A partir de este miércoles entraron en vigencia los descuentos en sanciones e intereses del impuesto vehicular en el Tolima, los cuales fueron impulsados por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación.
La medida hace parte de la campaña Ruta Cero Deudas: “Ponte al día con el Tolima”, una apuesta de la Gobernación para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y fortalecer la cultura de pago en el territorio.
Según lo establecido en la Ordenanza 024 de 2025, los contribuyentes podrán aprovechar los descuentos de la siguiente manera:
- Hasta el 31 de enero de 2026: 80 % de descuento en sanciones e intereses.
- Del 1 de febrero al 30 de abril de 2026: 60 % de descuento.
- Del 1 de mayo al último día hábil de junio de 2026: 50 % de descuento.
- Aplica sobre el 80 % del impuesto correspondiente al departamento del Tolima.
La secretaria de Hacienda del Tolima, Carol Andrea Páramo García, invitó a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para normalizar sus obligaciones.
“Invitar a toda la comunidad tolimense, a todos los propietarios de vehículos registrados en el departamento del Tolima y que tengan deudas del año 2024, 2023 hacia atrás, a que se pongan al día aprovechando estos grandes beneficios que trae el departamento del Tolima para cada uno de ustedes”, manifestó.
Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera:
- En línea, a través de PSE y el botón Bancolombia, ingresando a la página web www.tolima.gov.co.
- En los bancos autorizados: Davivienda, Bancolombia, Banco de Occidente y AV Villas.
- O de manera presencial, en el Centro de Atención al Contribuyente, ubicado en la carrera 4ª #9-67, barrio La Pola, en Ibagué, donde puede pagar en efectivo, tarjeta débito o crédito en el banco Davivienda.
Si tiene dudas o inquietudes, puede comunicarse con la asistente virtual al WhatsApp 320 286 7053.