Aproveche el descuento del 80 % en sanciones e intereses del impuesto vehicular en el Tolima

Tolima

A partir de este miércoles entraron en vigencia los descuentos en sanciones e intereses del impuesto vehicular en el Tolima, los cuales fueron impulsados por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación.

La medida hace parte de la campaña Ruta Cero Deudas: “Ponte al día con el Tolima”, una apuesta de la Gobernación para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y fortalecer la cultura de pago en el territorio.

Según lo establecido en la Ordenanza 024 de 2025, los contribuyentes podrán aprovechar los descuentos de la siguiente manera:

Hasta el 31 de enero de 2026 : 80 % de descuento en sanciones e intereses.

: 80 % de descuento en sanciones e intereses. Del 1 de febrero al 30 de abril de 2026 : 60 % de descuento.

: 60 % de descuento. Del 1 de mayo al último día hábil de junio de 2026 : 50 % de descuento.

: 50 % de descuento. Aplica sobre el 80 % del impuesto correspondiente al departamento del Tolima.

La secretaria de Hacienda del Tolima, Carol Andrea Páramo García, invitó a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para normalizar sus obligaciones.

“Invitar a toda la comunidad tolimense, a todos los propietarios de vehículos registrados en el departamento del Tolima y que tengan deudas del año 2024, 2023 hacia atrás, a que se pongan al día aprovechando estos grandes beneficios que trae el departamento del Tolima para cada uno de ustedes”, manifestó.

Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera:

En línea, a través de PSE y el botón Bancolombia , ingresando a la página web www.tolima.gov.co.

y el botón , ingresando a la página web www.tolima.gov.co. En los bancos autorizados: Davivienda, Bancolombia, Banco de Occidente y AV Villas .

y . O de manera presencial, en el Centro de Atención al Contribuyente, ubicado en la carrera 4ª #9-67, barrio La Pola, en Ibagué, donde puede pagar en efectivo, tarjeta débito o crédito en el banco Davivienda.

Si tiene dudas o inquietudes, puede comunicarse con la asistente virtual al WhatsApp 320 286 7053.