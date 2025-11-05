Anuncian cierres parciales en la vía Cajamarca – Calarcá hasta julio de 2026

Tolima

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció la implementación de cierres parciales en la vía Cajamarca - Calarcá, entre los kilómetros 37+0260 y 38+0400, con el propósito de ejecutar la construcción del puente Perales. El cierre se mantendrá hasta el 31 de julio de 2026.

Según Invías, el puente Perales garantizará la seguridad vial en un sector históricamente afectado por la inestabilidad de taludes, que ha provocado cierres, pérdida de banca y afectaciones en la movilidad. Su construcción permitirá eliminar el paso por una zona de riesgo, brindando una conexión más segura y eficiente entre el centro y el occidente del país.

La inversión total del proyecto asciende a $30.000 millones, destinados a la construcción de una estructura tipo viga cajón de concreto armado, con una longitud total de 250 metros.

Durante el periodo de ejecución, el Invías implementará un Plan de Manejo de Tráfico que permitirá la movilidad controlada en el sector, con paso alterno de vehículos y señalización preventiva, bajo la supervisión permanente del personal técnico y operativo.

Sin embargo, el director operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, aclaró que todavía resta por definir la fecha exacta a partir de la cual se implementarán los cierres viales.

“Paulatinamente, cuando empiecen a construir sobre la vía, vamos a tener paso controlado a un solo carril en el sentido Cajamarca – Calarcá. Pero por ahora la movilidad está normalizada; esta semana no vamos a tener cierres”, remarcó Bermúdez.

El funcionario reveló que esta semana realizarán un comité de seguridad vial con las autoridades de Tolima y Quindío para definir la fecha concreta en la que empezarán los cierres viales.