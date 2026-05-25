La Gestora Urbana construirá proyecto de vivienda social en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el gerente de la Gestora Urbana, Carlos José Corral, se refirió al proyecto que tiene la entidad para construir un proyecto de vivienda social luego de 11 años.

“La Gestora Urbana acabó de cumplir 24 años, en este tiempo hemos hecho cerca de 3.300 unidades de vivienda, las últimas se hicieron hace 11 años y en este caso en particular vamos a atrevernos a otro proyecto de vivienda”, dijo Carlos José Corral.

Según el funcionario, el proyecto de vivienda que estará ubicado cerca de la zona de Santa Rita será desarrollado con un constructor que será escogido a través de una licitación.

“La alianza será con una constructora que tenga la experiencia en el desarrollo de vivienda. Vamos a hacer una desarrollo de 14 pisos, mínimo unas 500 unidades de vivienda”, dijo Corral.

Otros proyectos de la Gestora Urbana

Según Carlos José Corral otras unidades de negocio que en la actualidad desarrolla la Gestora Urbana es el cobro por el aprovechamiento del uso del espacio público por parte de comerciantes.

Además, están desarrollando un proyecto para la construcción de un parque cerca a la Novena Etapa del Jordán “Ya tenemos permiso de intervención, haremos la licitación para el parque Veraca, por otra parte, estamos diseñando un espacio en el Parque Deportivo que será el parque ciudad de los niños”.

Por otra parte, aseguró que se está adelantando un proyecto para avanzar en la consolidación del pueblito tolimense en el sector del barrio Especial El Salado en la comuna 7.

También la Gestora Urbana viene trabajando en el plan piloto de las zonas azules en el centro de la ciudad que empezaría a funcionar en el mes de julio en algunas calles.

Dato: la Gestora Urbana además es la encargada del manejo de los predios denominados como ejidos y el cobro por el uso de estos espacios propiedad del municipio.