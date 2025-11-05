Ministerio de Vivienda aprobó $21.300 millones para la quinta Fase del Acueducto de Ibagué

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregó la viabilidad financiera para la construcción de la Fase 5 del Segundo Acueducto para la capital del Tolima.

“Luego de un gran esfuerzo que se realizó con todo el equipo se logra la viabilidad técnica y financiera del cierre del Acueducto Complementario de Ibagué con la Fase 5”, dijo la alcaldesa, Johana Aranda.

Según la mandataria local, el proyecto consiste en la construcción de un tanque de almacenamiento de 2 mil metros cúbicos y toda la red de conducción de agua potable para fortalecer el suministro del preciado liquido a más de 120 mil usuarios.

“Beneficia a todos los habitantes de la comuna 7 y este proyecto terminará de cerrar esa deuda en el abastecimiento de agua potable con continuidad y calidad de este servicio tan importante para los ibaguereños”, resaltó Aranda.

Además, resaltó que se espera que en el mes de enero del año 2026 inicie la construcción de este proyecto que mejorará la capacidad de almacenamiento para este sector.

Por su parte, el senador del Partido Conservador, Miguel Barreto, a quien la alcaldesa, Johana Aranda, agradeció por la gestión ante el Gobierno Nacional, destacó que los $21.300 millones serían girados en las próximas semanas.

“Nosotros hemos estado muy pendientes de la gestión de los recursos para el acueducto, reconocemos que la administración municipal no tiene todos los recursos y necesita del Gobierno Nacional, es un trabajo con todo el equipo de la administración municipal”, puntualizó.