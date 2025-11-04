Trece conductores fueron encontrados manejando borrachos en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que durante el primer puente festivo del mes de noviembre, las autoridades de tránsito de Ibagué impusieron 62 órdenes de comparendo por infracciones a las normas de tránsito.

Según el informe obtenido, del total de los comparendos 13 fueron aplicados a conductores sorprendidos manejando en estado de embriaguez, poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás.

El director Operativo de la Secretaría de Movilidad, Giovanni Posada Toro, informó que durante el fin de semana también se registraron 15 siniestros viales, en los cuales resultaron 27 personas lesionadas.

“Seguimos realizando controles de manera permanente para prevenir la siniestralidad y fomentar una movilidad segura. Invitamos a los ciudadanos a ser responsables al conducir y a evitar el consumo de alcohol si van a manejar”, destacó Posada.

Finalmente, aseguró que desde la Secretaría de Movilidad se reitera el llamado a todos los conductores para que adopten comportamientos responsables en la vía, respeten las normas y protejan la vida.