Actos conmemorativos en Quindío por 134 años de creación de la Policía al servicio de la comunidad

Armenia

En la catedral La Inmaculada Concepción de Armenia se llevó a cabo la eucaristía en el marco de la fecha conmemorativa por los 134 años de fundación de la Policía Nacional.

Precisamente el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento estuvo como invitado en el noticiero de mediodía de Caracol Radio donde se mostró complacido y orgulloso por servirle a los ciudadanos.

Inicialmente dio a conocer un poco de su historia y formación en la institución. Señaló que, de los 134 años de la Policía, lleva 28 años dedicados al servicio puesto que empezó muy joven su proceso.

“Yo me siento muy satisfecho, realmente soy un hombre que me siento más que afortunado de haber cumplido digamos mi proyecto de vida profesional que no termina porque tengo todavía aspiraciones de continuar en esta institución. De haber ocupado cargos que siempre uno aspira a tener", mencionó.

Relató que a los 16 años de edad ingresó a la escuela de cadetes General Santander, fue auxiliar de Policía en Bucaramanga lo que lo motivó a ingresar a la institución en una época muy compleja a nivel país permeada por el tema del narcotráfico.

Manifestó que se siente satisfecho y más que afortunado de cumplir su proyecto de vida que no termina puesto que aspira a continuar en la institución. Dijo que le debe precisamente a la Policía su preparación puesto que es administrador de empresas, profesional en criminalística, especialista en criminología, maestría en ciberseguridad y más allá de eso sostuvo que el sueño siempre de un oficial es ser comandante de un departamento.

“Tuve la oportunidad de ser comandante de departamento muy joven, de teniente coronel de año y medio fui comandante del departamento de policía en Arauca. Allí estuve durante 3 años y posterior a ello pues tengo ya la segunda oportunidad de ser comandante de departamento en este que es una de las unidades que todos los policías queremos trabajar y obviamente que un oficial sueña ser comandante de un departamento como estos", manifestó.

Indicó que tuvo la oportunidad muy joven de ser comandante de la Policía en Arauca y cuenta ahora con la oportunidad de ser comandante de la Policía del Quindío.

Fue claro que cuando las personas en la calle le agradecen a un policía su servicio, le agradecen la buena acción es cuando vale la pena toda la labor que se realiza. Aunque también señaló que entienden la sana critica porque deben aprender a vivir con la indiferencia frente al trabajo que realizan día a día como policías.

“Es muy importante, yo creo que cuando las personas en la calle le agradecen a un policía su servicio, le agradecen el estar ahí, le agradecen una buena acción, es cuando uno dice, “Oiga, de verdad, vale la pena estar acá.” Pero también no tiene que entender, digamos, la sana crítica y es que lamentablemente hoy ante cualquier hecho que también es positivo, los comentarios no siempre resultan ser positivos", puntualizó.