Tras perder cabeza de lista, Gaviria evaluará si hace parte de la lista a Senado del Nuevo Liberalismo
Jorge Enrique Robledo y Ana Paola Agudelo también están en la disputa por ser cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia.
Colombia
En la mañana de este lunes 4 de noviembre el precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, le propuso al abogado Mauricio Gaona que sea la cabeza de lista al Senado de su partido.
Previo a conocerse este ofrecimiento, todo parecía indicar, hasta hace unas dos semanas, que este puesto sería para el exministro Alejandro Gaviria, a quien el mismo Galán propuso como cabeza de lista ante la coalición Ahora Colombia de la que hacen parte el Nuevo Liberalismo, el partido Mira y Dignidad y Compromiso.
Los motivos que dejaron a Alejandro Gaviria por fuera de la puja para ser cabeza de lista:
Resulta que dicha propuesta inicial no cayó muy bien al interior de la coalición debido a que el exsenador Jorge Enrique Robledo y la senadora del Mira, Ana Paola Agudelo, también tienen la intención de ser cabeza de lista y que su poco recibimiento fue el mismo motivo por el que no tuvo luz verde la invitación a Gaviria.
Aunque Juan Manuela Galán ahora buscará que sea Gaona el que lidere la lista al Senado que presentará la coalición, no descarta que Gaviria siga haciendo parte de la lista.
Pese a esto Alejandro Gaviria le dijo a Caracol Radio que no tenía conocimiento de la invitación que le hizo Galán a Gaona y aseguró que ahora evaluará si finalmente hace o no parte de la coalición.