Sofitel anunció la designación del nuevo gerente general del hotel Santa Clara

El hotel Sofitel Legend Santa Clara anunció el nombramiento del francés Jean-Christophe Martinez como su nuevo gerente general, fortaleciendo el compromiso de la marca con la excelencia en hospitalidad de lujo y el servicio legendario que caracteriza a este icónico hotel en Cartagena de Indias.

El nombramiento lo hizo oficial el señor Philippe Trapp, S.V.P. Operations Americas MGallery | Sofitel | Sofitel Legend | Emblemsse, este miércoles 29 de octubre en un evento que se realizó en el bar Botika con la presencia de importantes personalidades y empresarios de la industria de la hotelería y del turismo, además de otros sectores de la ciudad de Cartagena.

Jean-Christophe Martínez cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, habiendo desarrollado su carrera exclusivamente en compañías internacionales de lujo. Durante los últimos 14 años ha formado parte del grupo Accor, liderando exitosamente propiedades de alto nivel en Estados Unidos, África, el Caribe y Latinoamérica.

Su más reciente cargo fue como gerente general del Fairmont Royal Pavilion en Barbados, donde logró transformar el rendimiento del hotel en todos los niveles, incluyendo la satisfacción de los huéspedes, el compromiso de los colaboradores, además de positivos resultados financieros.

Con una sólida experiencia internacional, ha estado en cargos directivos en hoteles de gran prestigio como Pullman Cayo Coco (Cuba), Sofitel Abidjan Hotel Ivoire (Costa de Marfil), Hotel Pullman Dakar (Senegal) y Sofitel Sipopo (Guinea Ecuatorial). En cada una de estas experiencias, Jean-Christophe Martínez se destacó por su visión estratégica, su orientación al cliente y su capacidad de consolidar equipos sólidos y comprometidos.

“Siempre he creído que el verdadero lujo radica en la experiencia de cada huésped y en el compromiso de nuestros equipos. Asumir la gerencia de Sofitel Legend Santa Clara es un honor y una oportunidad para continuar fortaleciendo su legado, llevando a un nuevo nivel la hospitalidad francesa en el corazón del Caribe colombiano”, afirmó Jean-Christophe Martínez, nuevo gerente general del Sofitel Legend Santa Clara.

Con esta designación, Sofitel Legend Santa Clara reafirma su posición como referente de lujo y cultura en la región, confiando en que la experiencia y liderazgo de Jean-Christophe Martínez contribuirán a proyectar al hotel hacia nuevos horizontes de innovación, servicio y excelencia.