No se celebrarán actos litúrgicos en la capilla del monasterio tras robo sacrílego

Indignación en Cali por profanación del sagrario en un monasterio.

Un grupo de personas ingresó al Monasterio de la Santísima Trinidad, de las Hermanas Carmelitas Descalzas en Cali, y cometió un robo sacrílego que dejó consternada a la comunidad católica.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Arquidiócesis, los responsables extrajeron el tabernáculo de la capilla con la intención de robarlo, retiraron su tapa y sacaron las hostias consagradas, que fueron halladas esparcidas en el suelo.

Además, se llevaron el copón, el viril donde se colocaba la custodia y otros elementos de la oficina del monasterio.

Ofensa a la fe católica

El arzobispo Luis Fernando Rodríguez calificó el hecho como “una de las mayores profanaciones que puede sufrir la Iglesia”, al tratarse del Cuerpo de Cristo presente en el Santísimo Sacramento del Altar.

A través del comunicado, expresó su solidaridad con las Hermanas Carmelitas Descalzas y con la comunidad religiosa afectada por lo ocurrido.

También pidió a los fieles oraciones por la conversión de los responsables y por la reparación espiritual del daño causado.

Consecuencias

La Arquidiócesis recordó que, según el canon 1382 del Código de Derecho Canónico, quienes cometen este tipo de delitos incurren en excomunión latae sententiae.

Como signo de respeto y penitencia, durante los próximos días no se celebrarán actos litúrgicos en la capilla del monasterio hasta que se realicen los actos de reparación correspondientes.

Asimismo, se convocó a los creyentes a participar en un acto de desagravio y oración que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 5pm. en la misma capilla.