Reforma pensional: ¿De qué forma puede pensionarse con 500, 1.000 o 1.150 semanas cotizadas?

En Colombia, sigue la expectativa en torno a la posible entrada en vigencia de la reforma pensional. Si bien fue sancionada en julio de 2024 por el presidente Gustavo Petro, esta fue suspendida tiempo después por la Corte Constitucional al observar vicios en el trámite; por lo tanto, esta última tiene la facultad de descartarla o de devolverla a la Cámara de Representantes.

Dentro de las modificaciones que contempla la norma se encuentra la reducción gradual de semanas, especialmente en el caso de las mujeres. En general, cualquier trabajador debe tener como mínimo 1.300 semanas cotizadas para que se le reconozca su jubilación por la vía convencional, además de haber cumplido 62 años de edad (hombres) o 57 años (mujeres).

Mientras la reforma pensional avanza, en Colombia sigue en vigencia la Ley 100 de 1993. Este contempla algunas excepciones por las cuales una persona puede alcanzar su jubilación aunque no cuente con las 1.300 semanas que solicita la norma actual. Este mecanismo es mejor conocido como la Garantía de Pensión Mínima de Vejez.

¿Cómo funciona la Pensión Mínima de Vejez?

De acuerdo al artículo 65 de la Ley 100 de 1993, un trabajador colombiano puede acceder a este tipo de pensión si no logra alcanzar las semanas cotizadas, al margen de que ya cuente con la edad mínima para tal fin. En este caso, el Gobierno completa la parte que hace falta para recibir la jubilación como parte del principio de solidaridad.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia establece el proceso para que un empleado en Colombia se le reconozca esta pensión:

Presentarse a su Fondo de Pensiones y llevar fotocopia de la cédula, certificado de cuenta de ahorros , relación de beneficiarios.

, relación de beneficiarios. Una vez radique la solicitud, el Fondo de Pensiones tiene un plazo máximo de cuatro meses para emitir una respuesta.

Si la solicitud es procedente, el Fondo de Pensiones deberá incluirlo en la nómina de pensionados para que se le reconozca el pago mensual.

¿Cómo pensionarse con menos semanas por medio de la reforma pensional?

Si la reforma pensional entra en trámite, las mujeres pueden recibir un descuento de 50 semanas por cada hijo concebido. Sin embargo, solamente se permite un límite de máximo tres, por lo que el tiempo de cotización se reduce a 1.150 semanas.

Por otra parte, el texto de la reforma pensional también busca que a las mujeres se les realice una reducción gradual de 25 semanas por cada año a partir de la fecha en que se sancione la nueva ley. De hecho, el propósito original es que ellas solamente deban cotizar 1.000 semanas en su fondo de pensiones para que se le reconozca su respectiva jubilación aunque no tenga hijos.

¿Cómo lograr la pensión con solo 500 semanas?

La única condición para que una persona en Colombia pueda pensionarse con menos de 1.000 semanas cotizadas es por medio de la pensión de invalidez. En este caso, deberá demostrar que cuenta con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% a partir de un concepto médico válido.

Para ello, el trabajador debe contar con mínimo el 75% de la semanas mínimas para alcanzar la vejez. Además, deberá haber cotizado mínimo 50 semanas dentro de los tres años previos al inicio de la invalidez para que así se le reconozca la jubilación anticipada.